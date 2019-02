S.S. Lazio Pallavolo vince 3-1 fuori casa contro la Virtus Roma

Prosegue la striscia di vittorie della S.S. Lazio Pallavolo che vince fuori casa contro la Virtus Roma per 3-1. Coach Di Vanno schiera il sestetto composto da Valenti al palleggio, Buongiorno e Spampinato al centro, Del Mastro e Pietrobono martelli, Mestriner opposto e Recupito libero. Primo set giocato punto a punto fino alla fine, con i biancocelesti che chiudono 25-22.

Secondo set uguale al primo, con i padroni di casa che però questa volta riescono ad imporsi per 25-22. Il terzo set è giocato ad altissima intensità da entrambe le compagini, si gioca punto a punto e a spuntarla è la S.S. Lazio che vince 25-23 e si porta sul 2-1 nel conteggio set. Quarto ed ultimo set giocato al massimo dai giocatori biancocelesti che con una grande prova di forza chiudono 25-18 il parziale e portano a casa tre punti fondamentali per confermare ancora il secondo posto in classifica. I biancocelesti si ritroveranno in palestra già lunedì per preparare al meglio il match che si giocherà domenica in casa alle ore 18.00 contro Civita Castellana.

Le dichiarazioni di alcuni protagonisti a fine partita: Coach Arianna Di Vanno: “È stata una partita più difficile del previsto, abbiamo faticato a prendere il ritmo, gli avversari sono stati bravi, è stata una gara sofferta. Siamo soddisfatti del risultato anche se in alcuni momenti della gara non abbiamo avuto pazienza. Il nostro punto di forza è avere un gruppo unito e non avere un unica individualità”.

Queste le parole del capitano Simone Valenti: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, ogni set è stata una bottiglia, per noi sono tre punti meritatissimi e fondamentali, perché arrivano contro una squadra ben organizzata. È stata una partita gestita benissimo tecnicamente e tatticamente, siamo riusciti soprattutto nell’ultimo parziale a giocare con carattere e grinta. Continueremo a lottare partita dopo partita per il secondo posto, cercando di non preoccuparci tanto di come andrà a finire, e divertendoci invece in campo”

Il commento di Davide Pietrobono: “Dalla prossima gara all’ultima saranno tutte finali per noi. Lavoriamo tanto durante la settimana e mettiamo piano piano dei tasselli per arrivare fino in fondo, devo ringraziare lo staff e la società che ci mette nelle migliori condizioni per poter rendere al massimo. Siamo tutti orgogliosi di far parte di questa società”.

Questa la dichiarazione post partita di Vieri Mestriner: “Partita difficile, perché abbiamo giocato contro una squadra ostica, ma siamo felicissimi di avercela fatta e di aver portato a casa i tre punti. La nostra arma è il gruppo, ed è grazie a questo che cercheremo di mantenere fino alla fine il secondo posto in classifica. Ho trovato in questa società una famiglia e un ambiente meraviglioso”.