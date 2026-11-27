Un territorio digitalmente attrezzato sul piano delle competenze individuali, ma ancora attardato nella diffusione concreta delle cure a distanza e nella condivisione dei dati clinici.

È la fotografia del Lazio tracciata dall’analisi della Fondazione Gimbe sulla transizione digitale del Servizio sanitario nazionale, presentata oggi dal presidente Nino Cartabellotta al Forum Risk Management in Sanità di Arezzo.

Incrociando gli indicatori Istat del 2025, emerge che il 58,9% dei cittadini laziali tra i 16 e i 74 anni dispone di competenze digitali almeno di base (contro una media italiana del 54,3%), mentre il 53,6% degli over 15 ha fatto ricorso a Spid o Carta d’identità elettronica negli ultimi dodici mesi, oltre sei punti sopra il dato nazionale del 47%.

I numeri su Fascicolo sanitario 2.0 e telemedicina tra disponibilità tecnica e divari territoriali

Sul versante sanitario, tuttavia, il Lazio sconta ritardi significativi che alimentano le diseguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi. Secondo i dati di Ministero della Salute e Dipartimento per la Trasformazione digitale aggiornati a ottobre 2026, soltanto il 14% dei residenti ha rilasciato il consenso alla consultazione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse), a fronte di una media nazionale del 44%, nonostante sul piano tecnico l’alimentazione del sistema proceda meglio del resto d’Italia: a marzo 2026 risultava infatti caricato il 75% delle 20 tipologie documentali monitorate nel Fascicolo 2.0, rispetto al 73% nazionale.

Sotto la soglia italiana anche il ricorso alla telemedicina, che secondo i rilevamenti Agenas aggiornati a settembre 2026 raggiunge 9,8 assistiti ogni mille abitanti contro una media nazionale di 16,6.

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