Simone Pessina e Federica Moroni vincono l’Ultramaratona del Gran Sasso

La 13ª edizione dell’Ultramaratona del Gran Sasso si è svolta domenica 28 luglio 2024 su un percorso di 50 km che ha attraversato il Calascio, Castel De Monte, il meraviglioso Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Lega. La Corsa Podistica Competitiva su strada, è stata prova del 22° Gran Prix Iuta 2024 di Ultra Maratona inserita nel 11° Criterium Regionale Fascia Centro e Fascia – Sud ed è Campionato Italiano Iuta di Combinata individuale di Ultra Maratona (U-M 20 km del Gran Sasso d’Italia + U-T Maiella Ultra Trail)

Al via circa settecento atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia, moltissimi dal Lazio, importante la rappresentanza di atleti Romani, partiti dalla Capitale alle prime ore dell’alba per giungere in tempo a Santo Stefano e prendere parte alla gara, di 50 km, un sacrificio che può mettere in atto solo chi ha tanta volontà e passione per la corsa podistica.

Tanti i romani premiati in uno dei tre posti di categoria di appartenenza.

Il piccolo e meraviglioso Borgo di Santo Stefano di Sessanio, grazie anche ai tanti volontari del posto accoglie gli ospiti con naturalezza, fornendo loro i parcheggi per le autovetture e camper, i servizi, il bar, e cosa molto importante, sicurezza e rifornimenti lungo tutto il percorso.

Il percorso bellissimo, offre al numeroso pubblico la visione della partenza della gara ed un passaggio al quarto chilometro, e per i concorrenti gli applausi dei parenti ed amici al seguito, dei residenti di Santo Stefano poi di quelli di Calascio e di Castel Del Monte.

In uno dei punti di rifornimento, posto al trentesimo chilometro, a poco più di metà gara, il passaggio dei concorrenti offre al numeroso pubblico già la visione di una probabile classifica.

Il primo atleta al 30km è Simone Pessina, a poca distanza arriva Alberico Di Cecco, che mantiene la sua posizione fino al traguardo. Di Cecco con i suoi 50 anni ha dimostrato di nuovo a tutti di essere un vero Campione. Alberico Di Cecco ha chiuso la gara con il tempo di 3h26’ alla media di 4’07”/km, strepitoso una gara in salita in montagna con le condizioni meteo. Al terzo posto si è classificato Filippo Bovamini.

Le premiazioni si sono svolte su punto d’’arrivo a fine gara. Interessante, per i commenti ed il coinvolgimento, e le battute da parte del bravissimo Speaker Roberto Paoletti.

Ordine di arrivo: vince la XIII edizione dell’Ultramaratona del Gran Sasso il giovanissimo Simone Pessina ( Libero) con il tempo di 3h19’35”, seguito da Alberico Di Cecco ( Vini Fantini) con 3h26’20”, al terzo posto si è classificato Filippo Bovanini (Libero) 3h29’46”.

Fra le donne al traguardo, la migliore Federica Moroni (Libero) tempo 3h44’05” seguita da Antonella Ciaramella (Libero) 4H00’52”, Ingrid Lanthaler con il tempo di 4h26’07” si è aggiudicato il terzo posto.

