Con il lancio della Toyota Aygo X avvenuto nel 2021, la casa giapponese offre una nuova proposta per il segmento delle city car, strizzando l’occhio a chi cerca un’auto non grande, ma con carattere.

Una vettura innovativa e intelligente, capace di rispondere alle esigenze della vita moderna, specialmente se si abita in città. Con un design compatto, una silhouette dinamica e rialzata e un motore ottimizzato per bassi consumi, la Aygo X è adatta non solo alla guida urbana ma anche a brevi viaggi extraurbani.

Il modello si colloca in una fascia di prezzo che parte da circa 16.000 euro, cifra interessante considerando le dotazioni offerte e la qualità dei materiali utilizzati.

I più attenti al risparmio possono anche esplorare le opzioni di Toyota Aygo X usate e a km 0 , che rappresentano una soluzione valida per avere un’auto recente e accessoriata senza investire nel nuovo.

Scopriamo le caratteristiche di questa city car.

Toyota Aygo X: compatta ma spaziosa

La Toyota Aygo X si inserisce nella fascia delle micro-crossover, con dimensioni compatte che la rendono maneggevole nei contesti urbani, senza rinunciare alla solidità tipica dei veicoli rialzati.

La lunghezza complessiva è di circa 3,70 metri, poco più rispetto alla precedente Aygo, ma abbastanza per offrire una maggiore stabilità su strada e un abitacolo un po’ più arioso. La larghezza si attesta sui 1,74 metri, mentre l’altezza, leggermente incrementata rispetto ai modelli precedenti, contribuisce a una migliore visibilità e a un approccio più confortevole alla guida.

Un aspetto particolarmente interessante è la luce da terra, superiore a quella delle tradizionali city car, che consente alla Aygo X di affrontare con disinvoltura anche strade più sconnesse, come pavé o piccoli sterrati.

Il bagagliaio offre uno spazio di carico superiore alla media del segmento, attestandosi a 231 litri, un valore che permette di trasportare facilmente le borse della spesa o piccoli bagagli per un weekend fuori porta.

Interni curati e ben equipaggiati

All’interno, la Toyota Aygo X offre un abitacolo moderno, progettato per massimizzare la praticità e il comfort del conducente e dei passeggeri. Il cruscotto è semplice e intuitivo, con una disposizione dei comandi ottimale per la guida cittadina.

Il modello è dotato di un sistema di infotainment con display touchscreen da 9 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, garantendo connettività e facilità d’uso anche per i più giovani.

I materiali scelti per le finiture sono solidi, con dettagli colorati che donano un tocco vivace e in linea con lo stile esterno dell’auto.

Nonostante la compattezza della Aygo X, Toyota ha posto particolare attenzione al comfort dei sedili, che risultano ben imbottiti e in grado di offrire un buon supporto lombare, ideale per gli spostamenti prolungati.

Inoltre, grazie all’altezza rialzata dell’auto, l’accesso all’abitacolo è comodo e agevole, una caratteristica non trascurabile per una city car.

Motorizzazioni e consumi: efficienza per la città

La Toyota Aygo X è equipaggiata con un motore a benzina da 1.0 litri a tre cilindri, capace di erogare circa 72 cavalli. Questa motorizzazione, seppur non potente, è perfettamente adeguata per un utilizzo cittadino, dove agilità e consumi contenuti sono elementi essenziali.

Toyota ha scelto di puntare sull’efficienza e sulla sostenibilità, tralasciando motorizzazioni ibride o elettriche per la Aygo X, a favore di un propulsore tradizionale ma ottimizzato.

Dal punto di vista dei consumi, la Aygo X è tra le più parsimoniose del segmento, con un consumo medio dichiarato di circa 4,8 litri per 100 km. Tale valore la rende competitiva rispetto ad altre city car presenti sul mercato, ponendola tra le alternative più economiche per chi cerca un’auto dai costi di gestione ridotti.

La vettura è disponibile con cambio manuale o automatico CVT, quest’ultimo adatto per chi si muove spesso nel traffico e preferisce una guida più rilassata.

