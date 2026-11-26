La Regione Lazio apre all’erogazione gratuita del daraxonrasib per i pazienti colpiti da adenocarcinoma pancreatico metastatico. Con un messaggio pubblicato su X, il governatore Francesco Rocca ha rivendicato l’impostazione del provvedimento: «Garantiamo tempi certi di valutazione in 7 giorni e massima sicurezza clinica nei centri più qualificati, continuando a lavorare affinché si arrivi al più presto a una soluzione nazionale».

Secondo quanto anticipato da Il Messaggero, la Giunta regionale porta oggi all’approvazione una delibera mirata a regolamentare l’impiego della cura, che — secondo quanto appreso — punta a tracciare una procedura omogenea, trasparente e rigorosa per accedere al Rasonque.

Il medicinale, già avallato da Fda negli Stati Uniti e da Ema in Europa con successiva autorizzazione della Commissione europea, si trova attualmente al vaglio dell’Aifa per la definizione dell’assetto nazionale.

In questa fase di transizione, l’iniziativa regionale punta a garantire tempestività nella presa in carico — con una finestra di verifica fissata in una settimana — e controllo clinico rigoroso all’interno dei presidi ritenuti idonei sul territorio.

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