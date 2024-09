Wizz Air Rome Half Marathon, definito il percorso

È stato definito il percorso della prima Wizz Air Rome Half Marathon, organizzata da RomaOstia e RCS Sports & Events insieme alle Istituzioni di Roma Capitale, che andrà in scena il 20 ottobre 2024 e alla quale sono già iscritti 15.000 runner. Uno scenario unico al mondo per una gara unica al mondo.

Confermata la partenza alle ore 8.30 da via del Circo Massimo. Previste sino a 5 onde di runner di cui l’ultima stimata alle ore 9.10.

Il percorso

Dallo start, dopo aver svoltato verso il Lungotevere Aventino, si correrà in discesa, direzione Testaccio, con via Marmorata, via Galvani e via Zabaglia, per proseguire verso sud nel quartiere Ostiense, sino ad arrivare alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura.

Girando intorno al Parco Schuster, i runner risaliranno in zona partenza superando la Piramide al chilometro 7 circa, da dove imboccheranno la parte più impegnativa della gara: la salita di via di Porta Ardeatina, con le mura romane alla sinistra. Si continuerà sino a Largo delle Terme di Caracalla per poi affrontare, in discesa, viale delle Terme di Caracalla sino a Porta Capena.

Al chilometro 10 si percorrerà via dei Cerchi, la parallela rispetto allo start. Poi il Lungotevere fino al Ponte Umberto I, per entrare nel quartiere Prati con piazza Cavour, via Cicerone, via Cola di Rienzo sino al Ponte Regina Margherita, che i runner percorreranno fino al chilometro 15, in corrispondenza della Passeggiata di Ripetta.

Qui un altro tratto spettacolare del percorso: piazza Augusto Imperatore, via del Corso, Piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna con Trinità dei Monti, via Due Macelli, via del Tritone, sino a riprendere via del Corso arrivando in Largo Goldoni al chilometro 18.

Si proseguirà per Fontanella Borghese, via del Clementino e via Zanardelli sino a raggiungere piazza Navona, tra le più celebri di Roma. Seguirà il passaggio in corso Rinascimento prima e in corso Vittorio poi, sino a largo Argentina e via del Plebiscito, quindi il chilometro 20 a piazza Venezia. L’ultimo chilometro permetterà ai partecipanti di entrare nella storia: via dei Fori Imperiali fino a largo Corrado Ricci, poi via Cavour e finalmente il traguardo in via degli Annibaldi davanti al Colosseo.

Le dichiarazioni

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma: “Nonostante sia soltanto la prima edizione, la mezza maratona di Roma, che si svolgerà tra le meraviglie del patrimonio artistico di Roma, vedrà oltre 15mila atlete e atleti correre in un percorso unico di oltre 20 chilometri dal Circo Massimo fino a via dei Fori Imperiali, passando per le meraviglie della Città Eterna. E’ già annunciata una grande partecipazione di atleti anche dall’estero, a dimostrazione di quanto il binomio tra sport e bellezza, che noi stiamo rilanciando sempre di più, sia un valore aggiunto per la Capitale”.

Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “Eravamo convinti che fare un’unica mezza maratona a Roma avrebbe avuto un valore commerciale enorme nel mondo e i numeri ci hanno dato ragione. Il fatto che ci siano già oltre 15 mila iscritti, di cui il 70% stranieri, testimonia come i grandi eventi sportivi generino enormi ricadute economiche e occupazionali. Era davvero complicato riuscire a garantire un percorso da 21 chilometri nel centro storico di Roma a poche settimane dall’inizio del Giubileo, con tanti i cantieri aperti. Invece ce l’abbiamo fatta e ne siamo orgogliosi. Sarà la mezza maratona più bella del mondo”.

Le iscrizioni alla gara rimarranno aperte fino al 7 ottobre.

Ad arricchire la 21 chilometri tante iniziative che coinvolgeranno un pubblico sempre più numeroso.

La RELAY ROME HALF MARATHON – La staffetta aperta a team di tre runner, la cui iscrizione avviene esclusivamente attraverso la ONP (Organizzazione No Profit) ufficiale rappresentata da Sport Senza Frontiere (https://www.romehalfmarathon.it/relay-marathon/)

La LONGEVITY RUN – Corsa non competitiva di 5 chilometri con cui la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS coordinata da Francesco Landi, che schiera anche i propri medici, vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza dello sport come elemento indispensabile per restare in buona salute e come forma di prevenzione per una longevità di successo. Partenza della 5 chilometri da viale del Circo Massimo (ore 9.30 circa) con un percorso che si snoderà intorno ai quartieri Aventino e Ostiense. L’arrivo allo Stadio Nando Martellini presso le Terme di Caracalla. Iscrizioni aperte sino al 19 ottobre.

Il CAMPIONATO ITALIANO DEGLI IMPRENDITORI E DEI MANAGER D’IMPRESA – La speciale classifica promossa dalla Camera di Commercio di Roma che coinvolge imprenditori appartenenti a diversi settori economici, tutti in corsa il 20 ottobre tra la mezza maratona e la Longevity Run, per una vera Business Run.

I PARTNER

CONI, FIDAL, Regione Lazio e Policlinico Universitario Gemelli.

Wizz Air (Title Sponsor) // adidas (Technical Partner) // Intimissimi Uomo (Official Partner) // EATALY

(Official Partner) // Pasta Felicetti (Official Partner) // Acqua Vera (Official Mineral Water) // Garmin

(Official Timekeeper) // OMNIA Hotels (Official Hotels).

Official Supplier: Chiquita – Mielizia – Bonomelli – Brioche Pasquier.

Media Partner: La Gazzetta dello Sport, Gazzetta Active, RDS 100% Grandi Successi.

