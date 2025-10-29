Le prossime iniziative dell’Associazione Pugliese di Roma

Ecco le iniziative promosse dall’Associazione Pugliese di Roma nel mese di Novembre 2025.

Un evento di particolare rilievo a cui l’Associazione ha posto attenzione particolare per il suo valore culturale ed umano è uno spettacolo che si terrà Venerdì 7 Novembre alle h 20,30 presso S.Maria della Pietà nel XIV Municipio nell’ambito del “Brave Ragazze Culture Festival “.

Si tratta di “SVELATA/MENTE“, un intenso racconto musicale delle Shirvani Sister, arricchito dalla straordinaria presenza dell’attrice Barbara Amodio, pugliese di origine e interprete di grande sensibilità e spessore artistico. Lavora con personalità del mondo culturale molto note fra cui Dacia Maraini.

L’evento offre un’occasione preziosa per riflettere, attraverso musica e parole, sui temi dell’identità, della libertà e della condizione femminile, in un dialogo fra arte e impegno civile.

L’ingresso è Libero e NON è previsto alcun contributo economico.

“La partecipazione – sottolinea la Presidente dell’Associazione Pugliese di Roma Irene Venturo – è fortemente consigliata: sarà un momento di condivisione, cultura e ispirazione, in linea con i valori della nostra Associazione”.

Il prossimo appuntamento, nella sede di via Aldrovandi 16, è previsto per Giovedì 27 Novembre alle h 18. Seguirà locandina con i relativi dettagli.

La presidente Venturo inoltre informa che: “in previsione della Festa del nostro Santo Patrono S. Nicola, la sera di Sabato 6 Dicembre, come da nostra tradizione, organizzeremo una Serata Conviviale in un Circolo della Capitale, con Cena che avrà un Costo che in genere rientra entro i 50 Euro a persona.

Ovviamente per l’impegno, anche di tipo economico, che dovremo sostenere con la struttura che ci accoglierà, sarebbe utile sapere orientativamente il numero dei partecipanti al fine di organizzare al meglio questo momento augurale che da sempre ha avuto un significato “SPECIALE” per il nostro sodalizio.

Pertanto vi pregherei , compatibilmente con i vostri impegni, di inviarmi al whatsapp personale 3479374392 un messaggio di condivisione per coloro che fossero interessati all’idea. Successivamente sarà mia premura fornire a tutti dettagli più specifici sia per la Location che per il costo”.

