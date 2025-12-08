Accensione dell’Albero della Pace in Campidoglio: Roma si illumina per la solidarietà

Martedì 9 dicembre, alle ore 18, Piazza del Campidoglio si trasformerà in un simbolo di speranza e solidarietà con l’accensione dell’Albero della Pace, iniziativa voluta dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, insieme a consiglieri e consigliere capitolini.

La serata, condotta da Beppe Convertini, sarà animata dall’esibizione dell’attore Antonio Giuliani e dalla musica della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre i piccoli artisti della Scuola Pincherle, insieme all’Associazione “I Cerchi Magici – Arvalia”, porteranno sul palco la magia dell’infanzia.

Quest’anno farà la sua comparsa anche l’associazione Salvamamme, testimoniando concretamente il messaggio di vicinanza e cura che l’Albero della Pace vuole incarnare.

“La pace non è un concetto astratto, è un impegno quotidiano che passa per ascolto, educazione e inclusione”, spiega la presidente Celli. “Con l’Albero della Pace vogliamo ricordare che Roma cresce quando cammina unita. Questo momento è il culmine di un anno dedicato alla cultura della pace, con iniziative come il bando Sementi, il ‘Tour della Pace’ con le scuole medie nelle università romane e l’adesione al progetto internazionale Colors of Peace”.

