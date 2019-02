All’Atelier Centodue intenso programma di marzo 2019

Il mese di marzo 2019 vede il Centro Studi Atelier Centodue impegnato in una serie di interessanti eventi culturali, non solo nella propria sede di Via Laparelli 100 a Torpignattara.

Domenica 3 marzo nella sede di via Laparelli un nuovo appuntamento di teatro: Artekreativa, Serana Damiani e Marco Tullio Dentale ci propongono COME UN ACROBATA, la presentazione del primo libro di Serena Damiani. Parole che giocano, ridono, rotolano. parole come uno spettacolo di circo… tutto da scoprire. Alle ore 17.30, a seguire apericena.

Venerdì 8 marzo il Coroincanto. VociFemminili Senzaconfini dell’Atelier Centodue, diretto da Paula Gallardo, partecipa al MACRO come partner dell’artista Silvia Stucky che presenta “Gli occhi delle donne”

Gli sguardi di oltre duecento donne, e i canti senza parole di un coro femminile (il Coroincanto), rivolgono una questione muta ma intelligibile, lavoro che verrà proiettato sul maxischermo come VIDEO DEL GIORNO per l’intera giornata. Alle ore 17.00 il Coroincanto. VociFemminili Senzaconfini sarà presente nel SALONE FORUM in concerto con canti da tutto il mondo per condividere la ricchezza culturale popolare.

Domenica 10 marzo dalle ore 10.00 sarà presente nella sede di Via Laparelli 100 la cantante, vocal coach, Maestro Lucia Volpicelli, che terrà durante la mattina il WORKSHOP “Improviser”, rivolto a chiunque vorrà mettersi in gioco con la propria voce, senza richieste di preparazione o conoscenze precedenti. Verranno affrontati argomenti come ascolto, percezione, ritmo, espressione interiore.

Venerdì 22 marzo alle ore 16.00 il Nuovo Coro Popolare dell’Atelier Centodue, anche questo diretto dal M° Gallardo, sarà presente insieme a altri due cori del Maestro, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,all’l’Incontro e Reading di poeti nei dialetti e nelle lingue d’Italia ALTRE LINGUE – Achille Serrao organizzato in collaborazione con la BNCR da Associazione Periferie – Centro di documentazione della poesia dialettale italiana “Vincenzo Scarpellino”.

Sabato 23 marzo dalle 16 alle 19 e Domenica 24 dalle 10 alle 13 si svolgerà un WORKSHOP DI CANTO ARCAICO DEL MEDITERRANEO– dalla voce al canto tradizionale orale- a cura di Anna Maria Civico, attrice, cantante, musicoterapeuta, ricercatrice indipendente.Un lavoro sulla vocalità e la ricerca di organicità nella musica di tradizione orale mediterranea | La voce, inoltre, come strumento di orientamento, tra fisicità del suono ed esperienza corporea.

