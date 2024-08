Buoni libro 2024, domande fino al 6 settembre

C’è tempo fino al 6 settembre per fare richiesta del contributo per l’acquisto di libri di testo sia cartacei che digitali, dizionari e libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole, nonché software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico), USB, stampanti, notebook e tablet.

I buoni sono destinati agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado e per gli iscritti e le iscritte ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), con un indicatore ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

Nell’ottica di garantire a tutti e tutte l’esercizio del diritto allo studio, l’accesso ai buoni sarà garantito anche per le studentesse e gli studenti in condizione di fragilità e disagio abitativo, attraverso il supporto dei Servizi Sociali municipali e dipartimentali e delle Associazioni iscritte al R.U.N.T.S (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con sede legale a Roma.

Gli importi dei buoni, in aumento rispetto allo scorso anno, sono pari a 173 euro per le classi I di scuola secondaria di I grado, classi I e III scuola secondaria II grado (fascia 1) e a 150 euro per le classi II e III scuola secondaria I grado, classi II, IV e V scuola secondaria II grado (fascia 2).

Roma Capitale ha anche confermato l’erogazione dei buoni libro all’inizio dell’anno scolastico, consentendo così alle famiglie di acquistare libri e sussidi didattici dietro presentazione del buono in uno degli esercizi convenzionati, senza dover anticipare l’importo del sussidio e dover poi attendere i tempi necessari per il successivo rimborso.

Anche quest’anno per agevolare la presentazione delle richieste è possibile rivolgersi sia agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) municipali che ai Punti Roma Facile (PRoF) che offriranno supporto alle famiglie nella procedura di richiesta online.

Leggi tutti i dettagli nel BANDO e visita la pagina dedicata del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale per inviare la domanda online.

Se hai bisogno di supporto, puoi rivolgerti ai PUNTI ROMA FACILE o agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) dislocati su tutto il territorio comunale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙