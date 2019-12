Capodanno: tutte le info per accedere all’area de La Festa di Roma 2020

È iniziato il conto alla rovescia per La Festa di Roma Capodanno 2020: mancano pochi giorni all’evento del 31 dicembre che prenderà il via a partire dalle ore 21.00 al Circo Massimo. Il pubblico potrà accedere all’area da cinque accessi pedonali: viale Aventino angolo via dei Cerchi, viale Aventino angolo via del Circo Massimo, via delle Terme Deciane, via della Greca e via dei Cerchi angolo via San Teodoro. L’ingresso all’area del Circo Massimo è gratuito e consentito fino al limite massimo permesso dal nuovo dispositivo di sicurezza.

Per le persone con disabilità, provviste di documentazione che attesti l’invalidità, è prevista un’apposita area al Belvedere Romolo e Remo su via del Circo Massimo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si accede a quest’area provenendo da via delle Terme Deciane. Gli accompagnatori potranno parcheggiare l’auto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso l’antistante piazzale Ugo La Malfa.

Da quest’anno grazie ai tre palchi distribuiti ai due lati opposti e al centro del Circo Massimo sui quali si svilupperà lo spettacolo, con gli artisti che vi si alterneranno, sarà possibile godere della serata da ogni punto dell’area anche grazie a 12 schermi che rimanderanno in diretta le diverse performance.

La Jazz Village Roma, vincitrice dell’avviso pubblico emanato da Zètema Progetto Cultura per la selezione di proposte per l’organizzazione e la gestione di attività di ristoro in occasione della manifestazione, gestirà le aree food & beverage de La Festa di Roma 2020, in collaborazione con Mela Eventi ed il suo format TTS FOOD (Typical Truck Street Food). Venti Street Chef proporranno al pubblico punti ristoro in cui offriranno il meglio dello street food italiano dalle ore 20 del 31 dicembre nell’area del Circo Massimo e per l’intera giornata del 1 gennaio nei vari luoghi della Festa.

Per raggiungere l’area del Circo Massimo è consigliabile l’uso della metropolitana con fermata Circo Massimo. La notte di Capodanno saranno aperte fino alle ore 2.30 (ora delle ultime partenze dal capolinea) le linee metro A-B/B1-C, le ferrovie regionali Roma-Lido e la tratta urbana della linea Roma – Viterbo. Le ultime partenze della ferrovia Termini-Centocelle saranno invece alle ore 21.30 con partenza da Termini e alle 21.03 con partenza da Centocelle.

Dalle ore 2.30 alle ore 8.00 entreranno in servizio le linee bus notturne che seguono i percorsi di metro e ferrovie: nMA (Battistini-Anagnina), sul percorso della linea A della metropolitana; nMB (Laurentina-Rebibbia) sul percorso della linea B della metropolitana; nMB1 (Termini-Conca d’Oro) sul percorso della linea B/B1 della metropolitana; nMC (San Giovanni-Pantano) sul percorso della linea C della metropolitana; nME (piazza Venezia-stazione Colombo) sul percorso della ferrovia regionale Roma-Lido. La rete di superficie diurna Atac e Roma Tpl terminerà le proprie corse alle ore 21.00 sull’intera rete ad eccezione delle linee bus e tram H, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, 913 e MA13 che prolungheranno il servizio sino alle 2.30 di notte.

1 gennaio il servizio sull’intera rete inizierà alle ore 8.00 con l’orario dei giorni festivi. Per la ferrovia regionale Roma Lido: prima e ultima corsa da Piramide alle ore 8.00 e alle ore 23.30, prima e ultima corsa da Colombo alle ore 7.45 e alle 23.30. Per la ferrovia regionale Termini Centocelle: prima e ultima corsa da Termini alle ore 8.00 e alle ore 23.00, prima e ultima corsa da Centocelle alle ore 8.03 e alle ore 22.33. Per la tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo: prima e ultima corsa da Flaminio alle ore 8.20 e alle ore 21.40, prima e ultima corsa da Montebello alle ore 8.48 e alle ore 22.08.

Per tutte le info consultare il sito www.muoversiaroma.it.

Per gli eventi della Festa previsti per il 1 gennaio, sempre ad ingresso gratuito, il pubblico potrà accedere da Piazza dell’Emporio, Ponte Palatino, via della Greca, via dei Cerchi, via Petroselli, Isola Tiberina e Lungotevere de’ Cenci. Si consiglia di spostarsi in metro (fermate Piramide e Circo Massimo) e con il tram 8.

La manifestazione, promossa da Roma Capitale, è realizzata con la collaborazione del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea coordinato dal Dipartimento Attività Culturali di cui fanno parte: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Associazione Teatro di Roma, l’Azienda Speciale Palaexpo, la Casa del Cinema, la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Romaeuropa, la Fondazione Teatro dell’Opera, l’Istituzione Biblioteche di Roma e il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Quest’anno la regia e il coordinamento artistico della Festa di Roma 2020 sono a cura di Fabrizio Arcuri, Claudia Sorace e Francesca Macrì.

INFO PER IL PUBBLICO

Ingresso libero per tutti gli appuntamenti (fino ad esaurimento o a ingresso consentito) – Web www.lafestadiroma.it – Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9-19; 31 dicembre ore 9-17;1 gennaio ore 11-17) #lafestadiroma