Il Carnevale di Tor Tre Teste 2023

Domenica 19 febbraio 2023 il Carnevale di Tor Tre Teste celebrerà la sua ventinovesima edizione.

L’evento, in corso di preparazione è organizzato da tantissimi anni, con grande tenacia e passione, da Il Giardino dei Demar, e si avvale da sempre della collaborazione del Centro Culturale Lepetit, dell’associazione Amici del Parco, dei giornali Abitare A e Abitarearoma, oltre che al sostegno di numerosi sponsor locali.

Il 19 febbraio pomeriggio si svolgerà la tradizionale sfilata delle mascherine in concorso presso il parco giochi Il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263 (in caso di pioggia nei padiglioni coperti).

Iscrizioni al concorso in maschera

Le iscrizioni (quota di 7 euro per adulti e bambini) si possono effettuare da oggi fino a mezz’ora prima della sfilata, in via Campari 263, presso il Giardino dei Demar (tel. 06-2286653 – 3927159782).

Grandi e piccoli sono invitati a partecipare realizzando in casa il loro costume: libertà alla fantasia, spazio alla creatività! E il divertimento sarà assicurato già prima di partecipare.

Verranno premiate con coppe le maschere più spiritose ed originali scelte da una giuria incorruttibile. Per tutti una medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.

Al termine delle premiazioni grande spettacolo di magia.

Altre iniziative

Sono previste, sempre presso il Giardino, altre iniziative nelle giornate del Giovedì grasso (16 febbraio) e del Martedì grasso (21 febbraio).

Prossimamente verranno rese pubbliche le iniziative previste e le loro modalità.

Nei prossimi giorni pubblicheremo il Programma completo

A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.

Dopo le premiazioni … .

Grazie

Gli organizzatori hanno il piacere di ringraziare gli sponsor che sostengono da anni questa iniziativa e che non faranno mancare il loro generoso supporto:

Un grazie particolare a Fernanda dell’Acqua, alle sue figlie Cristina e Jessica per la tenacia con cui il Giardino dei Demar senza nessun contributo pubblico ha mantenuto viva a Tor Tre Teste questa tradizione di spettacolo e di svago, nonostante i duri tempi di crisi e nonostante una certa incomprensibile apatia del quartiere, che ci auguriamo venga rimossa.