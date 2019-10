Remax Diamond inaugura i nuovi locali a Tor Tre Teste

Giunge finalmente a compimento la visione che Consuelo Puleo e Igor Di Iulio avevano della nuova sede Remax a Tor Tre Teste, per poter fondere “il concetto di co-working con i servizi dell’agenzia immobiliare tradizionale. Per creare un luogo in cui lavorare in tutta autonomia sfruttando le sinergie del gruppo e i servizi di alto livello”.

Venerdì 4 ottobre 2019 dalle ore 16:00 alle 20:00 si terrà l’inaugurazione dei nuovi locali in via dei Berio 214-216.

Consuelo perché questa trasformazione?

La nuova “casa” di RE/MAX DIAMOND è stata studiata per dare ai consulenti associati non solo l’autonomia che da sempre caratterizza il sistema Remax, ma che mette a disposizione di ogni singolo affiliato, oltre ai classici spazi condivisi, dei veri e propri spazi personali, e soprattutto un ausilio costante di altre figure qualificate messe a disposizione dall’azienda.

Puoi farmi qualche esempio in merito?

Si tratta di figure in grado di svolgere tutte quelle attività collaterali quali, servizi fotografici professionali e post-produzione immagini, caricamento sulle piattaforme MLS e sui vari portali immobiliari, servizio di grafica interno per lo studio e la realizzazione di tutto il materiale pubblicitario per la promozione personale e dei propri immobili, home staging, gestione pagine social e tanto altro ancora.

Com’è la nuova sede?

Gli oltre 260 mq. sono suddivisi tra reception, sala d’attesa clienti, sala riunioni, sala formazione e corsi, uffici dedicati ai team, uffici broker, servizi, sala relax con cucina, ufficio responsabile marketing e pubblicità, postazioni singole e private consulenti e sala fitness.

Programma inaugurazione Remax Diamond

16:00

Aperitivo di benvenuto

17:00

Foto con Mascotte

18:00

Spettacolo a Sorpresa

19:00

Apericena

20:00

Taglio del nastro e Brindisi