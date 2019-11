Certificati di Qualità del Settore Giovanile: la FIPAV premia 40 società del Lazio

La FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, ha ufficializzato l’elenco delle società che ricevono il certificato di qualità per il settore giovanile per le stagioni sportive 2019/20 – 2020/21. Si tratta del più importante riconoscimento federale per i club che meglio hanno saputo lavorare con i propri vivai.

Nell’elenco ci sono ben 40 club affiliati alla FIPAV Lazio, a dimostrazione della salute del movimento regionale guidato dal presidente Andrea Burlandi che si conferma tra i migliori nel panorama nazionale. Di questi 40 club, ben 27 sono affiliati alla FIPAV Roma; quello presieduto da Claudio Martinelli si conferma il Comitato Territoriale più premiato d’Italia davanti a Torino (19 società), Milano-Monza-Lecco (18) e Firenze (15).

CERTIFICATO ORO: Fenice Roma Pallavolo (M+F)

CERTIFICATO ARGENTO: Olimpia Volley Sora (F), Giovolley Aprilia (F), Pallavolo Futura Terracina ’92 (F), Volley Team Monterotondo (M+F), Pallavolo Civitavecchia (M+F), Marino Pallavolo (M+F), Virtus Roma (M+F), Pol. Sempione (M+F), Green Volley (M+F), Roma 7 Volley (M+F), Dream Team Roma (F), Civitavecchia Volley (M+F), Volley Friends Roma (F), Volley Ball Club Viterbo (F)

CERTIFICATO STANDARD: Argos Volley Sora (M+F), Sud Pontino Pallavolo (M+F), Pallavolo A. Volta Latina (F), Cosmos Volley Latina (F), Polisportiva Comunale Albano (M+F), Volley Club Frascati (M+F), Volley Ladispoli (M+F), USD Sales (M+F), Volley Anguillara (M+F), Don Orione Pallavolo (F), Pallavolo Velletri (M+F), Sport 2000 (F), San Paolo Ostiense (M+F), Cali Roma XIII (M+F), Marconi Stella (M+F), Pallavolo Tor Sapienza (M+F), Roma Centro (F), Bracciano Volley (M+F), Pol. Talete (M+F), Roma XVI (M), KK Eur Volley (M+F), Pallavolo Olevano (M+F), Pallavolo Pomezia (M+F), Tibur Volley (M+F), Guidonia Volley (M+F)

(M)= certificato di qualità per l’attività nel maschile

(F)= certificato di qualità per l’attività nel femminile

(M+F)= certificato di qualità per l’attività nel settore maschile e femminile