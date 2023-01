Colli Aniene. Lo skateboard va a tempo di musica

Skateboarding is not a crime. Lo skateboard non è un crimine. Questo, era lo slogan che campeggiava su molte tavole negli anni 80 con il quale la comunità skate rivendicava spazi dove poter praticare liberi questa disciplina. Da circa un anno a Colli Aniene in Via degli Alberini 19 l’ASD BEAT SB è la casa di molti skaters che hanno un posto dove poter allenarsi in ogni stagione. Un posto frequentato da persone di ogni età e di ogni livello. Il Beat, difatti, vanta delle strutture adatte sia agli esperti che ai neofiti.

Abbiamo avuto il piacere di parlare con Marco Del Moro istruttore di skateboard e vice presidente del Beat. “La parola Beat, battere, è legato sia allo skate che alla musica” ci spiega Marco “infatti le tavole da skate battono a terra quando atterrano dai tricks. Da qui il nome dell’Associazione di cui è presidente Alessandro Pietrobono. Nonostante l’anima del Beat SB sia lo skate, la musica ha un ruolo importante che va di pari passo. Ad esempio abbiamo realizzato un contest Another Beat in The Wall che consisteva nel saltare un muro accompagnato da un gruppo cover dei Pink Floyd. Abbiamo ospitato anche un evento musicale legato alla scena punk romana dove i musicisti erano anche skaters”.

Chiaramente ciò che rende il Beat un posto unico non è solo il binomio skate e musica. “Tutto nasce con la necessità di aprire uno spazio al chiuso” puntualizza Marco “per consentire agli skaters di praticare tutto l’anno con ogni condizione atmosferica ed in qualsiasi stagione. A breve installeremo dei climatizzatori per mitigare i picchi di temperatura di alcuni periodi, anche se in realtà la temperatura naturale dello skatepark è buona in gran parte dell’anno. L’idea è stata poi quella di dare un punto di aggregazione alla comunità degli skaters che già si conoscono e che condividono la stessa passione”.

Non solo un luogo dove praticare skateboard quindi, ma anche un luogo dove riunirsi per condividere del tempo assieme, magari suonando. “Spesso quando l’impianto chiude” racconta il vice presidente” ci ritroviamo a suonare tra di noi e stiamo cercando di fare avvicinare anche molte persone alla musica dando delle basi pratiche per suonare. Non delle lezioni didattiche, ma piuttosto cerchiamo di infondere passione e suggerimenti”.

Lo skateboard sta vivendo una profonda rinascita complice anche l’inclusione alle passate olimpiadi, però in realtà è molto più di un semplice sport. Lo skateboard è soprattutto uno stile di vita ed il Beat SB ne rappresenta in pieno l’attitudine.