Commemorazione defunti, potenziate le linee bus C

Per la commemorazione dei defunti, le linee bus “C” che raggiungono i cimiteri cittadini sono state intensificate nei fine settimana. Da mercoledì 23 ottobre a domenica 3 novembre, inoltre, le linee saranno in strada tutti i giorni, non più solo sabato e festivi come accade nel resto dell’anno.

Ecco le Linee della Memoria interessate:

Per il cimitero Flaminio C1 (raddoppia le corse), C2 (attiva anche nei feriali dal 23 al 31 ottobre e intensificata nei weekend), C3L (si aggiunge alla C3 con corse da piazza Mancini), C4-5-6-7 (attive anche nei feriali dal 23 al 31 ottobre).

Per il cimitero Laurentino ci sono C8-11-13 (in strada anche nei feriali dal 23 al 31 ottobre).

Per il cimitero di San Vittorino, la C9 sarà in servizio anche nelle giornate feriali da mercoledì 23 a giovedì 31 ottobre, mentre la linea ordinaria 042 intensifica il servizio nelle giornate festive del 13, 20, 27 ottobre, 1 e 3 novembre.

Per il cimitero di Santa Maria di Galeria c’è la 024, che effettua servizio anche nelle giornate festive del 13, 20, 27 ottobre, 1 e 3 novembre, adottando il consueto orario feriale.

Per il cimitero di Ostia Antica, la C19 aumenterà le corse nelle giornate di sabato 12, 19, 26 ottobre e 2 novembre e nei festivi 13, 20, 27 ottobre, 1 e 3 novembre.

Il cimitero monumentale del Verano si può raggiungere con la rete ordinaria del trasporto pubblico, le linee 3, 19, 71, 88, 163, 448, 492, 542 e 545 e con i collegamenti C2 e C3.

Sul sito di Roma Servizi per la Mobilità ulteriori informazioni e aggiornamenti.

