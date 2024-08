Covid-19: quasi 2.400 nuovi casi nel Lazio

Il numero di casi Covid-19 in Italia continua a mostrare segnali di stabilizzazione, con 18.255 nuovi casi registrati nella prima settimana di agosto, segnando un aumento del 7% rispetto ai 17.006 casi della settimana precedente.

Il Lazio ha segnalato quasi 2.400 nuovi casi, mantenendo un’incidenza relativamente stabile, mentre altre regioni come la Liguria hanno registrato un aumento significativo dell’incidenza (+177%).

La Campania resta la regione con il maggior numero di nuovi casi assoluti (3.155), seguita da Lombardia (2.780) e Lazio (2.332).

Nonostante il lieve calo dell’incidenza in alcune regioni come Lazio, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, l’andamento dei contagi a livello nazionale si è stabilizzato dopo l’aumento osservato nel mese di luglio.

Secondo il monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità, l’incidenza dei casi a livello nazionale è pari a 31 per 100mila abitanti, con la Liguria che registra il valore più alto (86 casi per 100mila abitanti) e le Marche il più basso (0,5 casi per 100mila abitanti).

L’indice di trasmissibilità (Rt) rimane stabile a 1,11, e anche la situazione negli ospedali mostra una sostanziale stabilità, con un’occupazione dei posti letto in area medica del 3,3% e in terapia intensiva dello 0,6%.

