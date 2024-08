Da domani per lavori restringimento carreggiata in zona ponte Marconi

Proseguono i lavori di riqualificazione di Ponte Marconi, il primo step del cantiere ha riguardato il consolidamento della struttura del ponte che, in alcuni punti, presentava un ammaloramento del calcestruzzo.

Terminata questa fase, inizieranno i lavori di sistemazione dei marciapiedi. Per poter effettuare questa lavorazione sarà necessario effettuare un restringimento dell’area carrabile, ciò per permettere al personale di lavorare in totale sicurezza e per consentire il transito dei mezzi di lavoro.

A partire dalla mattina del 30 agosto è prevista la chiusura della corsia che fiancheggia il marciapiede in direzione Eur ; terminata questa fase sarà invece chiusa la corsia che fiancheggia il marciapiede in direzione centro . In entrambi i casi, rimarranno completamente transitabili le restanti tre corsie.

“Ponte Marconi, insieme a molte altre infrastrutture cittadine, è al centro di un intervento che punta innanzitutto alla manutenzione e alla sicurezza di automobilisti e pedoni” commenta l’Assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. “Lo scorso anno abbiamo sostituito tutti i giunti e riqualificato l’asfalto, poi è stata la volta del calcestruzzo.

Ora passiamo alla sistemazione di tutta la pavimentazione in lastroni di travertino dei marciapiedi, recuperando quelli in buono stato di conservazione e la sostituzione delle lastre totalmente compromesse.

Il restringimento” conclude Segnalini “è necessario per garantire la sicurezza, non è mai semplice operare in soggezione di traffico, ma facciamo di tutto per contenere al massimo i disagi, nel rispetto dei lavoratori”.

