Dal 7 al 9 gennaio torna “Tutti Taxi per Amore”

Anche quest’anno si svolgerà l’iniziativa “Amici Fragili”, promossa dall’associazione di volontariato di tassisti “Tutti Taxi per Amore” con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, in collaborazione con 12 Municipi.

Una raccolta di coperte, sacchi a pelo, abiti invernali e cibo non deperibile da donare alle organizzazioni che lavorano per sostenere le persone senza dimora in strada.

“Una grande mobilitazione – spiega l’ assessora Barbara Funari – che coinvolge anche tantissime ‘case degli anziani e del quartiere’ (csaq) e altre sedi messe a disposizione, grazie al lavoro degli assessorati al sociale dei 12 Municipi che hanno aderito all’iniziativa e che ringrazio.

Questi gesti collettivi di solidarietà, oltre ad offrire un aiuto concreto, contribuiscono anche a sensibilizzare la comunità sull’importanza di prendersi cura delle persone più fragili e a promuovere una cultura di inclusione e responsabilità condivisa“.ù

“Abbiamo deciso di promuovere l’iniziativa ‘amici fragili’ – sostiene il presidente dell’associazione Tutti Taxi per Amore-OdV Marco Salciccia – come gesto concreto di solidarietà e cura verso chi vive in condizioni di estrema vulnerabilità.

In particolare, durante questo periodo di calo delle temperature, le coperte non sono solo un bene utile, ma una necessità vitale che può fare la differenza tra il disagio e la sopravvivenza. Offrire una coperta significa donare anche calore, protezione e un segno tangibile di rispetto per la dignità umana“.

Sono 61 i punti di raccolta in tutta la città e, per chi non può recarsi nelle diverse sedi (anche centri commerciali e cooperative dei taxi), c’è la possibilità che un tassista di “Tutti Taxi per Amore” possa ritirare le donazioni a domicilio.

Da martedì 7 gennaio a giovedì 9, in ogni centro sarà effettuata la raccolta. Sabato 11, presso la sede dell’assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, verranno consegnati i beni raccolti che saranno poi portati dai tassisti di “Tutti Taxi per Amore” alle associazioni di volontariato, alla presenza dell’assessora Barbara Funari.

Tutte le sedi e gli orari possono essere visionati su www.tuttitaxiperamore.it

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.