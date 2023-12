Domenica 10 dicembre Corri per il Verde nel parco Tor Tre Teste

Domenica 10 dicembre 2023 cala il sipario della 52ª edizione di Corri per il Verde. Presso il Parco di Tor Tre Teste si svolgerà infatti la quarta e ultima tappa della manifestazione storica organizzata dalla Uisp Roma.

Questa area verde di Roma rappresenta un importantissimo pezzo di storia di Corri per il Verde. Proprio l’arrivo infatti della carovana della corsa campestre più longeva del centro Italia, negli anni ’70, ha permesso di destare l’attenzione sulla zona e di avviare il processo di recupero del parco. Grazie ad una serie di interventi delle amministrazioni, a tutt’oggi il parco è stato pienamente restituito alla fruizione della cittadinanza, quotidianamente utilizzato da centinaia di persone e vissuto da famiglie e bambini.

Per quest’ultimo appuntamento, la Uisp Roma ha deciso di accompagnare, ancor di più, l’ultima tappa all’impegno per la tutela del verde stringendo una collaborazione con Legambiente Lazio. L’associazione, che da 43 tutela l’ambiente in tutte le sue forme, sarà presente con il suo stand e fornirà sacchi e guanti gratuitamente ai partecipanti con l’obiettivo di coinvolgere le società sportive nella pulizia dell’area del parco nel corso della mattinata. Le società che recupereranno più materiale verranno premiate con una targa speciale realizzata da Uisp Roma e Legambiente Lazio e un buono Decathlon.

“Corri per il Verde – commenta Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio – è la capostipite di quelle iniziative che mettono al centro la salvaguardia e la valorizzazione delle aree verdi di Roma attraverso l’attività sportiva amatoriale. Molte aree abbandonate sono diventate parchi con valenza cittadina, e non solo locale, proprio come il Parco di Tor Tre Teste. È per questo e altri motivi, quindi, che Legambiente Lazio affianca la Uisp Roma in questa ultima tappa di Corri per il Verde, per sottolineare l’impegno civico dello sport popolare, lo sport per tutte e tutti. Questo è lo sport che può aiutare le persone, di ogni età, a formarsi quella coscienza civica e ambientale di cui la nostra città ha bisogno”.

“Siamo contenti di dar vita a questa partnership in quest’ultima tappa che ha l’obiettivo di rendere sempre di più Corri per il Verde un evento che affianca alla pratica sportiva dei concreti interventi di sostenibilità ambientale – sottolinea Simone Menichetti, presidente Uisp Roma – domenica, insieme a Legambiente Lazio, contribuiremo a pulire il parco sperando che iniziative di questo tipo possano rendere sempre più fruibili i parchi e le aree verdi delle nostre zone periferiche. Siamo convinti che le forze del Terzo Settore, se unite, possano raggiungere grandi traguardi”.

La mattinata si aprirà con la consueta prova di 6 km riservata alle categorie maschili dai 18 anni in su, ovvero da Junior a Master, con partenza alle ore 9.30. Alle 10.30 circa è prevista la partenza delle categorie femminili dai 16 anni in su, ovvero da Allieve a Master su di un percorso di 4 km. A seguire sono previste le prove di 2 km (riservate a cadetti e cadette, ovvero giovani di 14 e 15 anni), quella di 1.5 km (ragazze e ragazzi di 12-13 anni) e infine quella di 1 km per esordienti femminili e maschili, di 10-11 anni. In chiusura di mattinata, spazio anche per i giovanissimi dai 6 ai 9 anni su circuiti dalla lunghezza variabile da 600 a 300 metri.

Corri per il Verde è organizzato dall’Uisp di Roma con il patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio, di Roma Natura e della Fidal Lazio. Sponsor ufficiali della manifestazione: Decathlon e Acqua Egeria.