Due nuovi decessi per il virus West Nile nel Lazio: salgono a 12 le vittime

Due nuove vittime del virus West Nile nel Lazio: si tratta di un uomo di 84 anni residente a Latina e di una donna di 87 anni di Cassino. Con questi decessi, salgono a dodici le persone che hanno perso la vita a causa del virus nella regione.

L’anziano di Latina, già affetto da leucemia linfatica, è deceduto il 10 agosto all’ospedale Santa Maria Goretti. La positività al virus è stata confermata solo dopo ulteriori accertamenti post-decesso. La donna di Cassino, invece, con pluripatologie, era arrivata al pronto soccorso il 17 agosto ed è morta la sera di martedì 19 agosto.

Nel frattempo, il laboratorio di Virologia dello Spallanzani ha aggiornato il quadro dei contagi: rispetto al precedente bollettino del 18 agosto, sono stati confermati otto nuovi casi, di cui due con sindrome neurologica e cinque con febbre da West Nile virus.

Inoltre, un donatore asintomatico è stato individuato attraverso le attività di screening del Centro regionale sangue, a conferma dell’efficacia del sistema trasfusionale regionale.

I nuovi casi sono stati rilevati nei comuni di Cassino, Latina, Gaeta e Norma. Con questi aggiornamenti, nel 2025 le infezioni confermate da virus West Nile nel Lazio salgono a 182.

La distribuzione territoriale dei casi è la seguente: 160 nella Asl di Latina, 11 nella Asl Roma 6, 6 nella Asl di Frosinone, 1 nella Asl Roma 3, e 3 casi fuori regione (due in provincia di Caserta e uno in provincia di Isernia); un caso è ancora in corso di definizione.

Per quanto riguarda la situazione clinica dei pazienti: 41 persone sono ricoverate in reparti ordinari, 34 sono state dimesse, 91 restano in buone condizioni presso il proprio domicilio, 4 sono ricoverate in terapia intensiva, e 12 hanno purtroppo perso la vita.

Le autorità sanitarie continuano a monitorare con attenzione l’evoluzione dei contagi e invitano la popolazione a rispettare le norme di prevenzione, fondamentali per ridurre il rischio di infezione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.