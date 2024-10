Elfsborg-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv

Giovedì 3 ottobre alle ore 21:00, la Roma di Juric scenderà in campo in Svezia per affrontare l’Elfsborg, in quella che si preannuncia una sfida cruciale per il cammino europeo dei giallorossi.

Dopo il pareggio all’Olimpico contro l’Atletico Bilbao nella prima giornata, la squadra capitolina punta a trovare la prima vittoria in questa nuova ed entusiasmante edizione dell’Europa League.

Il tecnico Juric ha dimostrato fin dall’inizio della stagione di avere una visione chiara: una Roma solida, grintosa, capace di far valere il proprio gioco sia in casa che in trasferta.

Tuttavia, in questa trasferta nordica dovrà fare a meno di una delle sue stelle principali. Paulo Dybala, l’argentino sempre decisivo, non è ancora al meglio e verrà preservato in vista degli impegni di campionato.

Al suo posto, l’astro nascente Soulé avrà nuovamente la chance di brillare, pronto a innescare l’attacco guidato da Dovbyk, che si alternerà con Shomurodov in un’inedita staffetta offensiva.

Ma non è tutto: a rendere il reparto avanzato ancora più intrigante ci sarà il giovane talento Baldanzi, che ha sorpassato Pellegrini nelle gerarchie e si posizionerà alle spalle dei due attaccanti. Una mossa coraggiosa di Juric, che dimostra la sua fiducia nei giovani e il desiderio di sperimentare nuove soluzioni tattiche.

Il centrocampo, vero fulcro della manovra romanista, sarà guidato dall’esperienza e dall’autorità di Cristante, un giocatore irrinunciabile per gli equilibri della squadra.

Al suo fianco, l’eroe dell’ultima partita contro il Venezia, Pisilli, che con la sua prestazione decisiva si è guadagnato la conferma da titolare. Sulle corsie laterali, pronti a spingere e coprire, ci saranno Angelino e Celik, due esterni che Juric utilizzerà per allargare il gioco e dare maggiore profondità all’azione.

La difesa sarà ancorata dall’affidabile coppia formata da Hermoso e N’Dicka, pilastri della retroguardia.

Mancini, dopo il problema fisico accusato domenica, si prenderà un turno di riposo, aprendo la strada al possibile debutto del veterano Hummels, pronto a mettere a disposizione della squadra la sua enorme esperienza internazionale. Tra i pali, Ryan insidia Svilar per una maglia da titolare, con una sfida interna che aggiunge ulteriore pepe alla gara.

Dall’altro lato del campo, l’Elfsborg, nonostante la sconfitta contro l’AZ Alkmaar nella prima giornata, cercherà di sfruttare il fattore campo per riscattarsi.

Senza il loro capitano Holmen, squalificato per il cartellino rosso, gli svedesi punteranno tutto sul ghanese Baidoo, un vero e proprio jolly offensivo capace di mettere in difficoltà le difese avversarie con la sua velocità e imprevedibilità.

Elfsborg-Roma, le probabili formazioni:

Elfsborg (3-4-3): Pettersson; Buhari, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli, Baidoo. All.: Hiljemark.

Roma (3-4-2-1): Ryan; Hermoso, Hummels, N’Dicka; Celik, Cristante, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Soulè; Dovbyk. All.: Juric

Elfsborg-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Elfsborg e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky.

