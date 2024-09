Enrico Brignano omaggia Proietti con “I 7 re di Roma”

Enrico Brignano rende omaggio a Gigi Proietti portando in scena I 7 re di Roma, lo storico spettacolo scritto da Gigi Magni e musicato da Nicola Piovani, che racconta la storia dei mitici sette re all’origine della fondazione della Capitale, in un rocambolesco alternarsi di travestimenti, canzoni, balli e vicende più o meno note.

In scena dall’8 ottobre al Teatro Sistina, per poi raggiungere Torino, Padova, Bologna, Bari, Napoli, Milano, Firenze e Catania, “I 7 re di Roma” è stato presentato in Campidoglio con il sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.

“Realizzare questo spettacolo – spiega Brignano – per me significa rendere omaggio al mio maestro, Luigi Proietti: così si faceva ancora chiamare quando entrai nel suo Laboratorio di esercitazioni sceniche.

Da suo allievo lo andai a vedere interpretare I 7 re di Roma nell’89, rimasi folgorato, tornai 17 volte. Non immaginavo che la vita mi avrebbe dato la possibilità di riportare in scena la stessa opera, speravo di entrare e fare un piccolo ruolo, non il protagonista”.

L’opera originale di Magni è stata rivista per accorciarla e renderla più attuale, in una revisione che vuole fare onore a “Proietti, a Magni, a Piovani, a Garinei, alla Capitale”.

“Siamo felici di ospitare Enrico Brignano, un grande artista, che porterà in scena ‘I 7 Re’, 35 anni dopo il grande successo di Gigi Proietti, nei teatri di tutta Italia, con oltre 50 date: molte già sono sold out – ha dichiarato l’Assessore Onorato – Credo sia importante ricordare e tramandare, anche in altre regioni e con una chiave più leggera, la storia millenaria della Capitale.

Con la sua arte, Brignano può arrivare anche ai ragazzi più giovani, per far conoscere loro miti che magari non sanno. Ritengo poi prezioso l’omaggio a Gigi Proietti, uno degli artisti più importanti del nostro Paese e di Roma”.

