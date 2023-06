“Esercito &Sport” il 4 giugno a Piazza Navona 

Grazie anche alla discreta giornata assolata l’evento “Esercito & Sport” si è rivelato un grandissimo successo, anche perché a far da cornice all’evento è stata importante la presenza delle Autorità del Governo, Sportive, dell’Esercito. Il Ministro della difesa On. Guido Crosetto nel salutare gli atleti dell’Esercito, ha definito che lo sport e difesa è un binomio vincente.

L’evento “Esercito & Sport” del 4 giugno a Piazza Navona nel cuore di Roma è stato organizzato dall’Esercito Italiano con la collaborazione di Comune di Roma e del Comitato Regionale FIDAL Lazio, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport promossa dal CONI per favorire l’attività sportiva tra i più giovani.

L’intera piazza è stata allestita dai militari del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito per permettere, a chiunque volesse, di sperimentare diverse specialità, sotto la guida di veri campioni e tecnici militari di livello mondiale, il tutto in maniera assolutamente gratuita e coinvolgendo bambini e ragazzi di tutte le età. Moltissimi i ragazzi/e delle scuole di atletica Fidal.

All’attenzione dei tecnici verso il numeroso pubblico si sono svolte diverse gara nel perimetro della meravigliosa Piazza Navona, con l’inizio delle gare dei bambini e chiudere con la staffetta con i migliori atleti dell’esercito. Tra di loro, per quanto riguarda l’atletica erano presenti tanti giovani campioni: Lorenzo Simonelli, la specialista dei 400 metri donne facente parte della staffetta azzurra del giro di pista, Alice Mangione, ma anche la maratoneta Sofiia Yaremchuck, fra gli altri Abraham Conyedo per la lotta libera, Flavio Cannone per il trampolino elastico, Odette Giuffrida per il judo, Gabriele Detti per il nuoto e Mirko Zanni per il sollevamento pesi.

Durante le premiazioni il presidente FIDAL Lazio e comandante del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito Fabio Martelli ha letto un suo pensiero dedicato ad Elisabetta Beltrame, runner capitolina scomparsa nei mesi scorsi. Sul palco oltre ai genitori di Elisabetta, anche l’atleta di Athletica Vaticana Sara Vargetto, reduce dai successi ai Tricolori paralimpici di Padova.

L’evento è terminato a fine serata, quando sulle note dell’Inno di Mameli, è stata ammainata la bandiera tricolore chiudendo ufficialmente la prima edizione di “ Esercito& Sport”

Antonio Sorrento speaker della manifestazione ha dato ancora una grande prova di preparazione professionale.

