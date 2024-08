Esodo di agosto: bollino rosso su strade e autostrade

Il terzo weekend di esodo estivo si preannuncia come il più caotico dell’intero periodo. Con la chiusura di molte attività per la settimana di Ferragosto, la rete Anas si prepara a un’intensa ondata di traffico, che avrà il picco di congestione durante questo fine settimana.

Viabilità Italia prevede un bollino nero per la mattinata di sabato 10 agosto e bollino rosso sia per il pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto, che per l’intera giornata di domenica 11 agosto. Il traffico è destinato a esplodere con spostamenti massivi dai grandi centri urbani verso le località balneari del sud, le mete montane del nord e i confini di Stato.

Per fronteggiare l’afflusso di veicoli, Anas ha intensificato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha sospeso il 70% dei cantieri attivi, pari a 906 su 1278.

Inoltre, il divieto di transito per i veicoli pesanti sarà in vigore oggi dalle 16 alle 22, domani sabato 10 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 11 agosto dalle 7 alle 22.

Le arterie più critiche includono la Pontina nel Lazio, una via cruciale che collega Roma alle località turistiche del basso Lazio, e l’Appia. Inoltre, bollino rosso per la E45 (SS675 e SS3 bis), che attraversa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; la SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria); e la Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

