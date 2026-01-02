Festa di Piazza Navona: il 6 gennaio arriva la Befana

Continua la Festa di Piazza Navona che dal 6 dicembre mette al centro artigianato autentico, qualità dell’offerta, servizi per la cittadinanza e appuntamenti serali pensati per far vivere la magia del Natale fino a tarda ora.

L’edizione 2025/2026 ha infatti introdotto un calendario di eventi serali che hanno illuminato la piazza con musica, performance e momenti di condivisione.

Le Biblioteche di Roma hanno arricchito la Festa con un fitto calendario di attività dedicate ai bambini: letture, laboratori creativi e momenti educativi pensati per trasformare ogni giornata in un’occasione di scoperta.

La piazza ospita spettacoli teatrali, concerti, animazioni e performance, rendendo ogni visita diversa dalla precedente.

Per chi ama lo shopping natalizio, i mercatini della Befana offrono prodotti artigianali, creazioni uniche e prelibatezze gastronomiche, riportando al centro la tradizione del regalo fatto con cura, passione e creatività.

Anche lo spazio istituzionale si arricchisce di nuove presenze e servizi utili per la comunità. Nello stand di Roma Capitale sono presenti ATAC, il CAR, gli Sportelli Sociali di FARMACAP, il Polo Cittadino Alzheimer, insieme a realtà che da anni sostengono diritti e parità come Telefono Rosa, Differenza Donna e la Casa Internazionale delle Donne. AMA porta iniziative dedicate all’ambiente e al decoro urbano, mentre la Centrale del Latte di Roma offre attività educative per i più piccoli.

La dimensione innovativa è rappresentata dalla Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE Roma), che proporrà esperienze digitali e percorsi immersivi per famiglie e visitatori.

La presenza delle Onlus CNAI – Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieri/e, Didaké, Aletes arricchisce l’offerta con attività educative, laboratori per bambini, check-up ludici e spazi dedicati alla consulenza sanitaria per adulti e anziani.

La Festa accompagna la città fino al 6 gennaio, quando l’arrivo della Befana alle 14, attesissimo dalle bambine e dai bambini, concluderà un mese di magia, tradizione e partecipazione condivisa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.