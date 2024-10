Fiorentina-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 27 ottobre, alle ore 20:45, l’AS Roma si prepara a scendere in campo per affrontare la Fiorentina nella nona giornata di Serie A, in una partita che si preannuncia avvincente e ricca di emozioni.

Il match si giocherà all’Artemio Franchi di Firenze, un palcoscenico che promette di essere caldo e suggestivo, con i tifosi pronti a sostenere la propria squadra.

Un momento delicato per la Roma:

La Roma, guidata da Ivan Juric, arriva a questa sfida in un momento delicato della sua stagione. Sebbene i giallorossi abbiano conquistato il loro primo successo in Europa League, la situazione in campionato non è delle migliori.

L’ultima vittoria risale al 29 settembre, quando i ragazzi di Juric superarono il Venezia con un punteggio di 2-1. Da quel momento, la squadra ha faticato a trovare il ritmo giusto, incassando risultati deludenti che hanno alimentato il malcontento tra i tifosi.

Il tecnico è chiamato a dare una scossa a un gruppo che ha bisogno di ritrovare fiducia e coesione. In attacco, Juric punterà su Dovbyk, l’attaccante ucraino in forma smagliante, fresco di rete nella sfida contro la Dinamo Kiev.

A supporto del bomber ci saranno Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, due elementi chiave che possono fare la differenza. La mediana sarà rinforzata da Cristante, mentre è in corso un ballottaggio tra Kone e Pisilli, con il francese leggermente favorito.

In difesa, ci sono incertezze riguardo al recupero di Mancini, non convocato per la partita di coppa a causa di febbre.

Se il centrale non dovesse essere disponibile, Celik prenderà il suo posto al fianco di Hermoso e N’Dicka, mentre sulle corsie esterne agiranno Angelino e Zalewski. In porta, l’allenatore punterà su Svilar, pronto a difendere la propria porta dalle offensive viola.

La Fiorentina: un avversario da temere

Dall’altra parte del campo, la Fiorentina di Palladino si presenta come un avversario temibile. I viola, nonostante qualche infortunio, sono una squadra in crescita, pronta a lottare per conquistare punti preziosi in casa.

Palladino non avrà a disposizione Gudmundsson, ma spera di poter schierare Kean almeno per la panchina. A supportare l’attacco ci sarà l’ex Bove, mentre in regia agirà l’ex Lazio Cataldi, che conosce bene le insidie del match contro la Roma.

Il tecnico viola sarà alla ricerca di una prestazione convincente per tenere alta la propria posizione in classifica e consolidare il morale del gruppo.

La Fiorentina ha dimostrato di avere un’ottima organizzazione di gioco e un forte spirito di squadra, fattori che potrebbero mettere in difficoltà una Roma che non è ancora riuscita a trovare la propria identità in campionato.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kouame. All.: Palladino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, N’Dicka, Hermoso; Zalewski, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric

Fiorentina-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Fiorentina e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

