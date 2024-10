Giubileo, esteso ricorso ai lavori notturni sulle strade

Contenere i disagi ed evitare al massimo le ripercussioni sul traffico, in particolare in un’ampia area del centro di Roma che include il Centro storico, Prati, Cavalleggeri, Fornaci, area Vaticana, parte del quartiere Flaminio più prossima al centro storico, San Giovanni, Esquilino è l’obiettivo dell’ultimo provvedimento voluto dal Sindaco Gualtieri in accordo con l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, approvato questa settimana dalla Giunta capitolina.

Il provvedimento segue il precedente, approvato a dicembre, dell’assessora Segnalini in cui veniva data indicazione di effettuare lavori notturni nei cantieri della viabilità principale.

Con il nuovo atto di Giunta viene estesa anche alla viabilità municipale questa modalità operativa e viene rafforzata l’azione in particolare nell’area più centrale della città, con l’obiettivo di velocizzare le lavorazioni e renderle meno impattanti.

Con il nuovo atto, tutti i lavori che si svolgono esclusivamente su strade pubbliche, nella zona indicata, dovranno essere svolti in orario notturno, dalle ore 21 alle ore 6 del mattino, fino al 31 dicembre del 2024.

L’adozione del provvedimento arriva a seguito dell’impegno del Sindaco nell’imprimere una accelerazione e un alleggerimento della pressione dei cantieri sulla vita cittadina, in particolare modo nell’area più centrale della città, dove sono in corso, oltre ai lavori di manutenzione straordinaria del Giubileo, anche i cantieri dei diversi dipartimenti di Roma Capitale, dei Municipi, dei gestori dei pubblici servizi e di altri enti.

In particolare:

– La modalità dei lavori notturni sarà adottata per tutte le lavorazioni non urgenti e in tutti quei casi in cui possono essere svolte in orario notturno, senza arrecare alcun rischio per i lavoratori;

– Differentemente, per quanto riguarda, invece gli interventi urgenti, necessari per ragioni di pubblica sicurezza, saranno eseguiti in orario diurno limitatamente alle necessità dell’intervento e in determinate fasce orarie (dalle 9 alle 16);

– Tutte le altre lavorazioni che richiedono l’allestimento di cantieri fissi dovranno essere effettuate in orario h24 e 7 giorni su 7.

– Il coordinamento dei lavori è affidato all’Ufficio di Scopo “Sicurezza Stradale e criticità della mobilità”.

“Questa amministrazione ha cominciato ad introdurre la modalità di lavoro notturna per la prima volta nel dicembre del 2021 nei cantieri di rifacimento del manto stradale, riducendo in modo drastico l’impatto sulla vita dei cittadini e non influendo sulla congestione del traffico diurno.

Visti gli ottimi risultati osservati, vogliamo che questa buona pratica diventi ora una consuetudine per tutti i nostri cantieri che lo permettano dal punto di vista tecnico.

Ringrazio l’assessora Segnalini e l’assessore Patanè per l’obiettivo raggiunto di introdurre a Roma una metodologia sui lavori pubblici volta al massimo contenimento dei disagi per la cittadinanza”, commenta il Sindaco Roberto Gualtieri.

“I cantieri notturni – sottolinea l’assessora Segnalini – hanno rappresentato un punto di svolta per la manutenzione della città. Venivamo da anni di scarsa attività e questo ci ha messo di fronte a una grande mole di lavori da attuare, per rendere le nostre strade adeguate e più sicure.

Grazie ai fondi di bilancio e al Giubileo ci siamo dati l’obiettivo di completare la riqualificazione degli 800 chilometri della viabilità principale e lo stiamo facendo velocemente, cercando di impattare il meno possibile sulla vita cittadina.

In altre occasioni, abbiamo sperimentato la modalità in notturna, in collaborazione con l’assessora Alfonsi per il taglio delle alberature, con Ama per la pulizia delle strade e con Acea per importanti lavori sulle condotte. Con questo nuovo – conclude Segnalini – provvedimento vogliamo ulteriormente contribuire a rendere i lavori meno impattanti”.

“Con l’approvazione di questo provvedimento – spiega l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – prosegue il nostro lavoro e l’impegno dell’amministrazione per decongestionare il traffico della città, ancora più intenso in questo periodo a causa della concomitante presenza dei numerosi cantieri per i lavori di manutenzione straordinaria del Giubileo e non solo.

La misura approvata in Giunta ha l’obiettivo di coniugare meglio le esigenze di mobilità dei cittadini con la necessità di proseguire il più celermente possibile i lavori di ammodernamento e riqualificazione che stanno interessando la città e più in particolare le zone centrali”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙