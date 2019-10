Torna l’appuntamento con Happy Halloween nella Rete d’imprese Robinie! Caramelle per i piccoli e prodotti e servizi a tema per gli adulti che si preparano ad una serata terribilmente…divertente!

I negozi e le attività economiche su strada di via delle Robinie, nel tratto compreso tra via Tor de Schiavi e via degli Aceri, via dei Narcisi, via dei Noci, Piazza delle Peonie, Piazza delle Giunchiglie partecipano ai festeggiamenti della ormai tradizionale festa di Halloween: a caratterizzare questo appuntamento nelle Strade del Commercio non sono solo maschere di mostri, morti viventi, vampiri e diavoli, ma soprattutto dolci a tema, pasticcini e biscotti a forma di vampiro, zucca animata, cappellini di streghe e poi specialità realizzate appositamente per l’occasione come i gusti “Happy Halloween” e “Crema alla Strega” presenti solo presso la Gelateria “Buono così” in via dei Narcisi 20 A.

Lo storico Bar Robinie al civico 60C dà appuntamento a tutti i bambini alle ore 17:00 per una animata festa in maschera e poi alle ore 19:00 appuntamento per l’AperiHalloween, un “mostruoso aperitivo” da gustare in un contesto da brivido. Anche Halloween – ha dichiarato Luca Luciani, Vicepresidente della Rete d’imprese Robinie – rappresenta per le attività commerciali, i negozi di vicinato, un’opportunità promozionale e per i residenti un’occasione di aggregazione e condivisione, divertimento. Relativamente alle iniziative per bambini, ci piace pensare che i piccoli possano percepire le Strade del Commercio come luoghi in cui sentirsi al sicuro, perché se i negozi sono aperti le strade sono più luminose, più vive e controllate dalla collettività che vi esercita e passeggia”.

Presso i saloni di bellezza, parrucchieri, attività di nails art sarà inoltre possibile curare il proprio look con soluzioni “da urlo”, giocose fantasie e acconciature mozzafiato.

Presso tutte le attività aderenti alla Rete saranno inoltre distribuite gratuitamente caramelle e dolciumi per i bambini in maschera che si presenteranno presso le attività economiche su strada pronunciando la fatidica domanda “Dolcetto o Scherzetto?”.