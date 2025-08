“I canali di San Pietroburgo” di Ettore Visibelli

Con I canali di San Pietroburgo si conclude la trilogia di Ettore Visibelli nella quale sono protagonisti due amici, un chimico e un poliziotto.

Se nei primi due romanzi è il poliziotto che chiede aiuto al chimico, questa volta è il chimico ad essere in difficoltà, trovandosi coinvolto in un incidente nautico tra due imbarcazioni turistiche, in uno dei canali di San Pietroburgo, che lo trascina in un intrigo internazionale dai risvolti imprevedibili che si complicano col procedere degli eventi. Interessandosi della vicenda, il poliziotto aiuterà l’amico a tirarsene fuori. I primi due romanzi della trilogia sono Giallo il colore della filigrana e Abbattitori a piombo, entrambi in edizione Amazon.

ETTORE VISIBELLI è un chimico organico che, dopo trentacinque anni di lavoro nell’industria, ha dato seguito alla sua passione per la scrittura, dedicandosi prevalentemente alla narrativa. Oltre a “Inseguire chimere cavalcando ippogrifi ” ha pubblicato “Non sarai mai uno scrittore”, “La Regata di Romeo”, “Il minuetto degli intrighi e delle passioni” e, infine,

“Tutti visi belli, storia di una famiglia”.



Nato a Livorno, vive nel Lazio ormai da molti anni, rafforzando tuttavia le sue radici di livornese DOCG.

Collabora saltuariamente con Abitare a Roma.

