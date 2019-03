Il 2 e il 3 aprile, ulteriori due lezioni del prof. Antonio Saccà

Prosegue, con altre due lezioni, il Seminario del Prof. Antonio Saccà, dal titolo “Storia delle dottrine politiche e del pensiero sociologico”.

Martedì, 2 aprile 2019, alle ore 17.00, presso il centro sociale anziani “Portonaccio”, in via Filippo Meda 147, Roma e mercoledì, 3 aprile 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, Roma (possibilità di parcheggio interno) il Professore concluderà un mini ciclo di quattro lezioni – dedicate all’Europa – e ci parlerà del: “Perché c’è bisogno dell’Unione Europea”.

E ci illustrerà la necessità che l’Europa resti unita più che mai; per far fronte ai pericoli derivanti da mercati economici e commerciali molto più forti dei nostri, quali Stati Uniti e Cina.

Si parlerà anche dei possibili rischi derivanti dal “Memorandum”, siglato tra l’Italia e la Cina, che spaventa non poco una parte dell’Unione Europea.

Ovviamente, non verrà trascurato un argomento di strettissima attualità: l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e la ”brexit”, che tanto stanno tenendo in ansia il paese anglosassone, con il rischio di una disastrosa uscita dall’Europa con un “no deal”.

Il Seminario si svolge con la consueta collaborazione del sottoscritto e dell’Associazione “Il Veliero Azzurro” (Presidente Prof. Michele Evangelista).

Nelle immagini: J. C. Juncker e T. May

Pericle Eolo Bellofatto