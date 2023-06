Il 21 giugno la Giornata Internazionale dello Yoga

Il 21 giugno 2023 lo Stadio della Farnesina di Roma dalle ore 17.30 alle 22 ospiterà la Giornata Internazionale dello Yoga, ricorrenza mondiale istituita ufficialmente dall’Onu nel 2014, in corrispondenza del solstizio d’estate.

L’evento è organizzato dall’ Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N. Nazionale in partnership con le scuole yoga di riferimento della capitale: Yoga Suite (www.yoss.it), YogaArte (www.yogaarte.it), YogaWawe (www.yogawave.it), Ryoga (www.ryoga.com) e Italy For Peace e si svolgerà con il patrocinio di Sport e Salute e del Comune di Roma Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

La manifestazione, a cui è possibile partecipare in forma gratuita, quest’anno è dedicata al tema della Pace. Il tema Yoga per la Pace è scaturito da una collaborazione inedita con il movimento pacifista spirituale ItalyForPeace, che individua nei tradizionali obiettivi dello Yoga, con i suoi valori umani e spirituali, uno strumento pratico per trasmettere quel senso di unione fortemente messo in discussione da ogni conflitto.

Sarà possibile seguire la Giornata Internazionale dello Yoga anche attraverso una diretta streaming sui canali social del CSEN, Ryoga, YogaWawe, Yoga Suite, YogaArte, Italy for Peace. I primi 100 partecipanti riceveranno la maglia ufficiale dell’evento.

Maggiori info su:

https://www.facebook.com/giornatainternazionaleyogaroma

mail: Info@ginnasticayogacsen.com

tel: 339 145 5494