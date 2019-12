Il 31 dicembre l’ultima gara podistica del 2019 nella capitale

La manifestazione sportiva è organizzata dall’Atleticom ASD, una corsa su strada sulla distanza di 10 km e non. Anche quest’anno si correrà una 5km non competitiva per tutti coloro che hanno iniziato da poco a correre o che vogliono vivere comunque l’emozione dell’evento. La 9^ edizione della WeRunRoma svolge sotto l’egida della Fidal, inserita nel calendario nazionale e insignita del riconoscimento di Silver Label e gode dei patrocini del Coni, di Roma Capitale e della Regione Lazio.

Il raduno , dell’ultima gara del 2019 interessa un percorso delle strade della Capitale è’ fissato per martedì 31 dicembre 2019 alle ore 12:00 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla “Nando Martellini” a Roma. La partenza della prova di Km 10 competitiva e non competitiva sarà data in Via delle Terme di Caracalla alle ore 14:00. La prova non competitiva di Km 5 prenderà il via pochi minuti dopo.

Percorso gara competitiva e non km 10: Viale delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena, Via dei Cerchi, Via Luigi Petroselli, Via del Teatro Marcello, Piazza Venezia, Via del Corso, Via del Tritone, Via dei due Macelli, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Piazza del Popolo, Via Gabriele D’Annunzio, Via Adamo Mickievicz, Viale dell’Obelisco, Viale delle Magnolie, Piazzale delle Canestre, Viale S. Paolo del Brasile, Via Vittorio Veneto, Piazza Barberini, Via del Tritone, Traforo Umberto I°, Via Milano, Via Nazionale, Via dei Serpenti, Via Cavour, Largo Corrado Ricci, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di S. Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale delle Terme di Caracalla.

Percorso gara non competitiva km 5 : Viale delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena, Via dei Cerchi, Via Luigi Petroselli, Via del Teatro Marcello, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale delle Terme di Caracalla (percorso in attesa di approvazione da Roma Capitale).

Per iscriversi: alla prova competitiva bisogna aver compiuto 16 anni ed essere tesserato FIDAL, Run Card (in questo caso dovrai esibire un certificato medico per attività agonistica in corso di validità) – Per partecipare alla 10 Km non competitiva basta aver compiuto 14 anni – Per partecipare alla 5 Km non competitiva non ci sono vincoli. Per la 5 km i bambini fino all’età di 12 anni, dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un genitore/tutore legale, per loro l’iscrizione è gratuita fino ad esaurimento delle magliette disponibili . Ogni adulto può iscrivere gratuitamente fino ad un massimo di 3 bambini.

Decathlon: Grande novità della 9^ edizione dell’Atleticom We Run Rome è la partnership con Decathlon Italia! A partire dal 21 Novembre in tutti i 7 Store Decathlon di Roma e Fiumicino sarà possibile acquistare la maglietta ufficiale dell’evento e anche contestualmente iscriversi alle gare non competitive sulle distanze di 10 km e 5 km. Il nostro staff ti aiuterà per ogni domanda ai We Run Rome Point, che troverai appena dopo l’ingresso degli Store.

Premi individuali: Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo della prova competitiva. Saranno inoltre premiati per la prova agonistica i primi 3 classificati di ogni categoria prevista dalla FIDAL. Dalle premiazioni di categoria sono esclusi i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica assoluta e tutti gli atleti che hanno ricevuto compensi o rimborsi spese.

Trofeo Città di Roma: Tra i premi più ambiti della Atleticom We Run Rome, consegnato direttamente dalle autorità della città, è senz’altro il Trofeo Città di Roma. Saranno premiati il primo uomo e la prima donna classificati e residenti nel Comune della Città Metropolitana di Roma.

Ristori: Per la prova di Km 10 competitiva e non competitiva sono previsti due ristori, uno intermedio al 5° km ed uno finale all’arrivo.Per la prova di Km 5 è previsto un ristoro all’arrivo.

Deposito borse e spogliatoi: Presso il villaggio dell’Atleticom We Run Rome saranno predisposti appositi stand in cui poter lasciare i propri effetti personali, ci raccomandiamo di non depositare nei medesimi oggetti di valore. Saranno presenti due spogliatoi, uno per gli uomini e uno per le donne.

Servizio sanitario: I presidi sanitari saranno disposti lungo tutto il percorso della gara e all’arrivo.

Le iscrizioni potranno essere effettuate, fino al 30 dicembre, online sul portale www.werunrome.com (Fino a esaurimento dei posti disponibili). Qualora restassero dei posti disponibili, le iscrizioni saranno possibili anche il giorno stesso dell’evento

