Il Campidoglio ritrova lo splendore michelangiolesco: concluso il maxi restauro da 4,2 milioni di euro

Piazza del Campidoglio si svela finalmente libera dai ponteggi, restituendo a cittadini e turisti l’omogeneità visiva e cromatica del capolavoro concepito da Michelangelo Buonarroti.

Si sono ufficialmente conclusi i complessi interventi di restauro dei prospetti dei Palazzi Capitolini e di manutenzione straordinaria della pavimentazione della piazza.

L’opera, diretta con rigore scientifico dalla Sovrintendenza Capitolina, rappresenta il cantiere più imponente portato a termine all’interno del programma strategico PNRR – Caput Mundi, per un investimento complessivo di 4.250.000 euro.

«Siamo di fronte a un grande capolavoro dell’architettura che ha segnato l’immagine di Roma nei secoli, ispirando imitazioni in tutto il mondo, come il Campidoglio degli Stati Uniti», ha commentato con orgoglio il sindaco Roberto Gualtieri. «È stato un lavoro meticoloso e accurato, nel corso del quale sono state assunte decisioni strutturali complesse per preservare l’integrità monumentale del sito».

La cronoprogramma del cantiere: due fasi strategiche

Data la delicatezza dell’area istituzionale e turistica, la Sovrintendenza ha scaglionato le lavorazioni per non bloccare la vita della piazza.

Fase I: I palazzi laterali

Novembre 2024 – Ottobre 2025

I primi dodici mesi di attività si sono concentrati interamente sul restauro conservativo delle facciate e dei portici di Palazzo dei Conservatori e di Palazzo Nuovo, i due quinti della piazza che ospitano le collezioni dei Musei Capitolini.

Fase II: Il cuore del Comune e la Piazza

Autunno 2025 – Giugno 2026

Il secondo lotto di interventi ha visto il restauro del prospetto monumentale di Palazzo Senatorio (sede di rappresentanza del Sindaco), il rifacimento dei tetti e la manutenzione approfondita della pavimentazione in travertino e sanpietrini della piazza.

La scheda tecnica degli interventi

Il Sovrintendente Capitolino, Claudio Parisi Presicce, ha illustrato la capillarità delle azioni di restauro, che hanno combinato la pulitura delle superfici lapidee a interventi di alta ingegneria diagnostica:

Monitoraggio hi-tech per la Torre medievale

Accanto ai tradizionali strumenti dello scalpello e dei solventi chimici per il restauro d’arte, il progetto Caput Mundi ha introdotto tecnologie di monitoraggio predittivo di ultima generazione.

La Torre di Bonifacio IX (struttura medievale inglobata nel retro di Palazzo Senatorio) è stata infatti sottoposta a profonde indagini diagnostiche murarie.

Al suo interno è stato installato un sistema di monitoraggio igrometrico permanente, capace di trasmettere in tempo reale i dati sull’umidità relativa delle pareti per prevenire sul nascere infiltrazioni o lesioni strutturali che potrebbero minacciare l’aula consiliare.

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