“Il cane in città”, incontro in Campidoglio

Si terrà giovedì 12 giugno 2025, alle ore 17:30, in Campidoglio, Sala Laudato si’ – Palazzo Senatorio, l’evento Il Cane in Città: dall’Educazione cinofila alla Pet therapy.

Durante l’incontro verrà illustrato ai partecipanti l’importante ruolo svolto dai nostri amici cani nelle famiglie, l’educazione cinofila del cane familiare, l’educazione assistita con gli animali, gli Interventi Assistiti (Pet therapy) nelle carceri, scuole, ospedali, con grandi benefici per umani e animali.

Sarà presente la Garante per la Tutela e il Benessere degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, oltre a numerose altre autorità ed esperti.

L’iniziativa è nata dal connubio tra l’Associazione Animali in famiglia, da diversi anni attiva sul territorio, e il Gruppo Capitolino Italia Viva.

È scontato il contributo offerto per esempio dal cane in numerose situazioni difficili quali terremoti, ricerche di dispersi, antidroga, accompagnatori per non vedenti, salvataggi in mare e montagna, nonché la loro presenza nelle zone di guerra per motivi umanitari.

Il rapporto tra l’uomo e gli animali è ormai diventato un argomento di fondamentale importanza in una società in cui dovrebbero coniugarsi il rispetto verso la natura e la convivenza con cani, gatti e altri compagni di vita, sia nelle città che nelle campagne.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti coloro che condividono la passione e l’amore per gli animali.

Per informazioni: info@animaliinfamiglia.it – 338 634 0829 – www.animaliinfamiglia.it

