Il Giubileo non è per le periferie di Roma

Come un orologio svizzero della massima precisione, sistematicamente ogni anno di questo periodo dopo il Natale, si accumulano quantità enormi di immondizie e rifiuti vari nelle adiacenze dei cassonetti appositi, che non vengono smaltiti e rimangono in bella mostra per tempi indefiniti.

Le motivazioni possono essere qualsiasi, resta il fatto che quello spettacolo inverecondo, fa da contraltare a quello che si presenta al centro della città CAPUT MUNDI rimessa a nuovo (ma solo per il centro e non certo per le periferie) in questo periodo per il Giubileo.

Per fortuna la maggioranza dei pellegrini non farà visita ai quartieri periferici, così non potranno constatare le condizioni in cui versano i cittadini costretti non solo a sopportare la scarsa igienicità, ma a convivere con eserciti di topi come conseguenza di mancanza di derattizzazione, o manti stradali pieni di buche che non vengono quasi mai risistemati se non in qualche occasione ma con toppe provvisorie che durano dal giorno alla notte.

Gli amministratori pubblici sono evidentemente più interessati ad “apparire” sotto le luci della ribalta, sfruttando il palcoscenico del Giubileo ma tralasciando le esigenze di tanti altri cittadini che pur pagando regolarmente le tasse non ricevono i servizi di cui avrebbero diritto.

Non resta che sperare, nel “Giubileo della speranza”, che nel 2025 si riduca questo “gap sociale” nelle periferie della Capitale.

