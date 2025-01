Il laboratorio di Fabrizio Fraboni ha chiuso i battenti 

Nel giro quotidiano con il cane, a volte mi trovo in via Cesati, per un saluto all’amico Fraboni di “Specchi, cornici e vetri”. Lo faccio anche oggi, e con stupore mi accorgo della saracinesca abbassata, con su il cartello “affittasi negozio”. Il trascorrere del tempo inevitabilmente ci porta a chiudere periodi della vita e nel caso di lavoratori o artigiani a chiudere bottega. Ma è solo il tempo, l’artefice?

La sorpresa cede al dispiacere e mi ricordo che l’artigiano aveva accennato del suo disagio, dovuto alla contrazione della richiesta, ai costi di gestione, agli impegni fiscali.

Già nel 2021, in una mia intervista, mi aveva rappresentato la sproporzione tra suo lavoro – sostenuto da una professionalità e serietà alimentata dalla lunga esperienza – e i ricavi: tra l’altro, l’attenzione alla qualità del prodotto offerto – cornici, restauri, stampe – non gli permetteva di ridurre ulteriormente i prezzi per poter essere competitivo.

E come raccontava sempre in quell’intervista, rilevava, a fronte di una riduzione dei vecchi clienti, la mancanza di nuovi, soprattutto della fascia più giovane, sia per motivi economici che per un gusto “minimalista”.

Così, Fabrizio Fraboni ha dovuto abbassare definitivamente la saracinesca, come tanti altri a Centocelle e non solo; la “nuova economia” fatta di supermercati, centri commerciali, produzioni in serie e in quantità industriali, ha fidelizzato i consumatori: il risparmio e un gusto personale che va facendosi sempre più essenziale, li allontanano dalle botteghe e dagli artigiani.

Anche il nostro sistema fiscale, nonostante tutte le promesse di razionalizzazione e semplificazione fatte da destra e da sinistra, resta purtroppo una palla di piombo trascinata faticosamente dai contribuenti autonomi onesti e dai dipendenti e pensionati, il ceto medio, non scomparso come dicono, ma vivo e fonte di gran parte del gettito fiscale, o almeno di quello sicuro.

Dovremo rassegnarci a questa morte lenta, al vedere negozi e attività storiche sostituite da cineserie, frutterie e fast food e birrerie, queste ultime frequentate da giovani che magari non hanno mai messo piede in laboratori come quello dell’amico Fabrizio Fraboni? Lungi da ogni forma di giudizio, ma è un fatto che anche a Centocelle, ormai, la vita sociale si svolga nei locali di ristorazione, in gran parte affollati anche durante la settimana.

Come è un fatto che le attività di servizi, frutterie, empori orientali, aprono i battenti e resistono.

A me, anziano e romantico, quella bicicletta fuori del laboratorio mancherà, come “insegna accessoria” dell’attività ed espressione di un tempo lento nel lavoro originale e attento ai particolari; mancherà il suo significato di “artigianato del trasporto personale”. E mi abituerò – ma forse no – a sfreccianti e rischiosi monopattini elettrici, a gimcane di moto nel traffico, a catene di montaggio e a cornici e stampe in serie, prodotte in quantità industriali.

