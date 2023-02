Il mercato rionale di viale della Primavera, tra passato, presente e futuro

Il primo febbraio 2023 sarà ricordata come una giornata storica per quanto riguarda le attività presenti nei mercati rionali. E sì, perché oltre alla vendita dei prodotti compresi nelle ormai vetuste tabelle merceologiche autorizzate, a qualche attività di recente apertura come il bar, il parrucchiere, l’ottico, si è potuto sperimentare, anche se solo durante una iniziativa promossa dall’AGS e da Monica Paba della Rete d’impresa Castani.

Erano presenti degli Assessori municipali Lostia ai LLPP e Ricci al commercio, oltre che il Presidente della Comm.ne Liani. Si sapeva che oggi alcuni candidati del Pd erano in giro nel municipio per la campagna elettorale delle Regionali del 12 e 13 febbraio e che dopo un giro tra le maestranze del Centro Carni sarebbero passati anche al Mercato Insieme e una friggitrice, la carne e qualche polpettina supergustose preparate e offerte dalla Macelleria Macchiagodena box 42 si è aperta la fase conviviale e dimostrativa.

Poi giù nell’olio bollente merluzzetti, anelli di totano e mazzancolle infarinate e cotte da Margherita e Franco dell’Antica Pescheria box 115 e ancora pizza a volontà offerta da box 90 …il tutto innaffiato da un ottimo vino offerto dall’enoteca del box 92.

Il successo dell’iniziativa, ha detto il presidente dell’AGS Tonino Rosato ed i complimenti ricevuti sia dal municipio che dal presidente della Commissione permanente Ambiente del Comune di Roma e di Massimiliano Valeriani già consigliere Regionale al Patrimonio, produrranno una serie di iniziative che portino alla valorizzazione della struttura. Ciò naturalmente attraverso una offerta commerciale in linea con alcuni mercati della nostra città e con quasi tutti quelli europei.

Noi – ha concluso Rosato – ci crediamo, e adesso vediamo se lo sono altrettanto municipio e Comune.

Municipio V Mercato Insieme. Rivedere il contingentamento delle tabelle