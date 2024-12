Il progetto Periferie Inclusive nei municipi XIV e XV

Dal mese di novembre 2024 sono partite le attività rivolte a giovani adulti e adulti con disabilità fisiche e/o cognitive con diversi livelli di autonomia insieme ai loro familiari finalizzate allo sviluppo delle competenze lavorative, percorsi di apprendimento, espressione di sé e sperimentazione di contesti inclusivi.

Si tratta di interventi formativi, di inserimento socio-lavorativo, attività sportive e ludico-ricreative con lo scopo di uscire dall’isolamento, migliorare la qualità della vita e sentirsi coinvolti in maniera consapevole e attiva nella vita del quartiere.

Interventi attivi:

“L’orto dei mitici” agricoltura sociale e trasformazione presso l’azienda agricola “Il cuore della terra” (zona La Storta): possibili inserimenti lavorativi, con tutoraggio;

“Il luogo del possibile”, via Assarotti, n. 9/b: un hub per atelier espressivi, ludoteca, gruppi di pensiero e di parola, seminari (stili di vita salutari, educazione finanziaria, digitale consapevole, ecc.) aperti alla cittadinanza; gr

“Football Integrato”, in collaborazione con la BLUE STAR ROMA c/o Impianti Sportivi Cavalieri di Colombo, via dei Monti di Primavalle snc;

“Yoga-pilates per tutte e tutti”, in collaborazione con ASD QUEEN DANCE ACADEMY, via Augusto Conti 28/a per postura, concentrazione, rilassamento, respirazione, coordinamento;

È possibile partecipare alle attività contattando direttamente la coop. Serana2000 ai recapiti presenti nella brochure oppure facendo richiesta ai Servizi Sociali del territorio (ASLRm1 e Municipi XIV e XV).

