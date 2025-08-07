Impianti sportivi, concessioni prorogate fino al 2027

Con una delibera di Giunta sono state prorogate, fino al 30 settembre 2027, le concessioni degli impianti sportivi comunali in regola scaduti o in scadenza nel 2025.

“I gestori interessati dalla proroga – spiega Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, sport, turismo e moda – pagheranno l’indennità mensile di occupazione per tutto il periodo di estensione della concessione pari al canone previsto ma rivalutato con le tariffe adeguate dell’Istat. Il provvedimento, ovviamente, non riguarda quei gestori decaduti o con il contratto già revocato per inadempienze o morosità di mutuo o canoni non pagati. Durante questo periodo gli uffici di Roma Capitale pubblicheranno i bandi per affidare le nuove concessioni.

Ma visto il valore formativo e sociale dello sport, con questa soluzione temporanea vogliamo garantire la continuità sportiva e occupazionale negli impianti virtuosi, che negli anni hanno rispettato le regole. Gli uffici del Dipartimento Sport, inoltre, istruiranno e seguiranno i progetti di partenariato pubblico-privato che verranno proposti durante la proroga dai gestori in regola che vogliano investire nell’impianto in concessione“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.