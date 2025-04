“Incontro tra la Musica e la Prosa infiorita dal Balletto” al Parco Bergamini

La primavera sboccia con un evento imperdibile: Giovedì 24 aprile 2025 alle ore 16:00, il Parco Bergamini di Roma si trasformerà in un palcoscenico all’aperto per “Incontro tra la Musica e la Prosa infiorita dal Balletto”.

Una manifestazione allegra e coinvolgente, pensata per tutte le età, dove musica, recitazione e danza si fondono in un mix creativo e primaverile. Il programma prevede:

Audizioni Cantagiro : un’occasione per i nuovi talenti di mettersi in mostra davanti al pubblico.

L’ingresso è gratuito, ma per chi vuole godersi anche una serata golosa, è possibile prenotare la pizza no-stop dalle ore 18:30 al costo di 12€.

Dove? Parco Bergamini, Via R. Calzini 35, Roma

