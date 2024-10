Incroci pericolosi via C. Colombo, via libera a due nuovi progetti

Approvati in Giunta i progetti definitivi per mettere in sicurezza due incroci pericolosi, tra i più a rischio della via Cristoforo Colombo. Si tratta dell’intersezione tra via Cristoforo Colombo e piazzale dell’Agricoltura e di quella tra via Cristoforo Colombo e via Padre Semeria-via Cesare Federici.

“Nell’ultimo decennio, il “black point” di via Colombo-piazzale dell’Agricoltura ha registrato quasi 2 incidenti per anno – spiega l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – tra cui due mortali, con un costo sociale medio annuo dell’ordine dei 400.000 euro”.

Nell’intersezione saranno effettuate diverse tipologie di intervento: realizzazione di corsie di accelerazione/decelerazione per gli scambi tra carreggiate; chiusura di scambi a 90° tra le carreggiate; adeguamento della segnaletica stradale; interventi sulla pavimentazione stradale; spostamento di pozzetti e caditoie.

“Nell’incrocio via Colombo-via Padre Semeria-via Federici si sono verificati 10 incidenti per anno (negli ultimi dieci anni), con 3 mortali e un costo sociale medio annuo nell’ordine dei 900.000 euro; – aggiunge Patanè – nel progetto è previsto inserimento di isole salva pedoni con il prolungamento dei tre spartitraffico presenti su via Cristoforo Colombo, lato Piazza dei Navigatori;

attraversamento ciclabile di tutta la via Cristoforo Colombo, che si raccorda con le piste ciclabili esistenti;

riduzione da 42 a 35 metri complessivi degli attraversamenti di via Cristoforo Colombo, con un massimo tratto di attraversamento scoperto pari a 9 metri, per garantire una maggiore protezione dei pedoni; allargamento dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti di via Cristoforo Colombo e di via Padre Semeria”.

Il lavoro sui black point è portato avanti congiuntamente da Assessorato e Dipartimento capitolino alla Mobilità, in collaborazione con Roma Servizi per la Mobilità.

