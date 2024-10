Info e trasporti del weekend 19 e 20 ottobre

Weekend ricco di appuntamenti a Roma. Sabato 19 ottobre previsti tre cortei in Centro con deviazioni e limitazioni di diverse linee bus. Domenica 20 l’evento più importante è la Roma Half Marathon, con partenza dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo. In serata, invece, attivo il piano mobilità per la gara Roma-Inter. Sotto tutte le informazioni nel dettaglio.

SABATO 19 OTTOBRE:

In Centro, dalle 9 alle 13.30, manifestazione sindacale a piazza del Popolo per chiedere il rinnovo dei contratti nazionali per il pubblico impiego. Previsto anche un corteo da piazza Barberini, proprio verso piazza del Popolo. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee C3, 52, 53, 61, 62, 63, 80, 83, 85, 100, 119, 160, 492, 590.

Nel pomeriggio, tra le 14 e le 20, doppio corteo “contro il disegno di legge ‘sicurezza’ e contro tutte le guerre”: il primo corteo sarà da piazza Vittorio a piazza dell’Esquilino, il secondo da piazza dell’Esquilino a via dei Fori Imperiali. Previste chiusure temporanee e deviazioni bus. Divieti di sosta su ­piazza Vittorio, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via dello Statuto, via degli Annibaldi e largo Corrado Ricci. Per i due cortei, previste deviazioni per le linee C3, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649, 714.

In zona Appio Tuscolano, dal 19 al 22 ottobre, lavori in via Adria a cura del VII Municipio per la riqualificazione dei marciapiedi e la potatura degli alberi. La strada chiude al traffico, il capolinea della 412 è trasferito in via Tuscolana 167. Bus deviati su via Monselice. Disattivate le fermate numero 70399, 70412 e 70413 in via Tuscolana, via Adria e via Gela.

A Tor Pignattara, fino a domenica 20 ottobre, si svolge la festa parrocchiale di San Luca Evangelista che prevede la chiusura di via Malatesta nel tratto da via Renzo da Ceri a via Erasmo Gattamelata. Deviate le linee 545 (in entrambe le direzioni), 81 e 412 (solo provenienti da via Olevano Romano), MC2 (proveniente da via Roberto Malatesta), nMC (proveniente dalla stazione Pantano). Temporaneamente sospese 3 fermate in via Gattamelata, e una fermata rispettivamente in via Malatesta e via Luchino del Verme. Spostato in via Malatesta il capolinea della linea 545 verrà.

DOMENICA 20 OTTOBRE:

In Centro si corre la Roma Half Marathon, mezza maratona sulla distanza di 21 km. Partenza dal Circo Massimo e arrivo al Colosseo. Prevista anche una gara non competitiva (Longevity Run) sulla distanza di 5 km. La non competitiva parte sempre dal Circo Massimo e arriva a Caracalla. Tra le zone coinvolte dalla manifestazione, Testaccio, Ostiense con Piramide, Caracalla, il lungotevere de’ Cenci, Ponte Umberto, Prati, via di Ripetta, via del Corso, via del Tritone, corso Rinascimento, corso Vittorio, piazza Venezia e i Fori Imperiali. Previsti divieti di sosta già dalla giornata di sabato. Modifiche di percorso durante la gara di domenica per cinquantatré linee bus.

Sempre nella giornata di domenica, celebrazioni a San Pietro. Previsti divieti di sosta e possibili chiusure sulle strade attorno alla basilica.

A Ostia, invece, in via delle Baleniere si svolge una manifestazione socio-culturale che richiede la chiusura della strada nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 137. Da inizio a fine servizio, le linee 04, C4, C13 (provenienti da entrambi i sensi di marcia) e i collegamenti C2 (dalla rimessa Acilia) e C20 (solo provenienti da via delle Baleniere) modificano i loro abituali percorsi. Temporaneamente soppresse sei fermate in via delle Baleniere.

In piazza San Giovanni Bosco, dalle 16.30 alle 19, manifestazione per “discutere sulla sicurezza e legalità nel VII Municipio”, indetta dall’associazione per la liberazione delle case occupate.

All’Olimpico, infine, dalle 20,45, c’è Roma-Inter. Per la gara del campionato di calcio di serie A previsto il consueto piano mobilità. Nell’area del Foro Italico ci saranno divieti di sosta ad ampio raggio e possibili chiusure nelle fasi di afflusso e deflusso. Per i tifosi giallorossi con il biglietto della gara ci sono aree di sosta dedicate come quelle di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade.

L’area è servita dal 2 e da 18 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini. Per quanto riguarda le metropolitane A, B, B1 e C, le ultime corse la domenica sono alle 23.30 (sulla metro A, dopo le 21, per lavori, ci sono i bus – linea MA – al posto dei treni lungo tutto il percorso; sulla C, sempre dalle 21, navette tra San Giovanni e Malatesta).

Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Da ricordare anche che 15 linee bus diurne sono attive tutte le notti sino alle 2.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale .

