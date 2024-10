Juventus-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Questa sera, alle ore 20:45, l’Allianz Stadium di Torino si prepara a ospitare una delle sfide più attese del campionato di Serie A: la Lazio sfiderà la Juventus nell’ottava giornata, con entrambe le squadre pronte a lottare per un posto in alto in classifica, attualmente a quota 13 punti, subito dietro le capoliste Napoli e Inter.

Il tecnico biancoceleste Marco Baroni dovrà fare i conti con un’assenza pesante: Manuel Lazzari, costretto ai box a causa di una lesione muscolare, non potrà scendere in campo per alcune settimane.

Al suo posto, sarà Marusic a occupare il ruolo di terzino destro, completando la retroguardia con Gila e Romagnoli al centro, mentre Nuno Tavares agirà a sinistra.

In mediana, Rovella è certo di una maglia da titolare, ma c’è incertezza su Guendouzi, che, pur non essendo al meglio, sta facendo di tutto per essere presente. Se dovesse dare forfait, Vecino è pronto a prendere il suo posto. Anche Dia è in dubbio, e Castrovilli si propone come alternativa valida.

In attacco, Castellanos sarà il riferimento centrale, affiancato dagli esterni Zaccagni e Isaksen. Tra i pali, Provedel non si discute.

Dall’altra parte, il tecnico bianconero Thiago Motta affronta i suoi problemi di formazione. La Juventus dovrà rinunciare a Bremer, il quale ha già chiuso la sua stagione.

La difesa sarà quindi guidata da Kalulu e Gatti. A centrocampo, Douglas Luiz è pronto a sostituire Fagioli, mentre l’attacco sarà tutto sulle spalle di Vlahovic, in cerca di riscatto.

La sfida promette emozioni e intensità, con entrambe le squadre determinate a portare a casa tre punti cruciali.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni:

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram; Weah, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Castrovilli, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Lazio-Juventus, dove vedere la partita:

La partita fra Juventus e Lazio sarà trasmessa sia su Dazn che Sky.

