La Primavera dell’Ippica sboccia a Capannelle: un weekend di corse e passione

La primavera è finalmente arrivata e con essa la magia delle corse di galoppo all’Ippodromo Capannelle.

Questo fine settimana, la pista grande della storica sede romana si trasforma in un palcoscenico dove il meglio dell’ippica nazionale si esibirà, promettendo spettacolo e adrenalina pura.

Una giornata da segnare in agenda per tutti gli appassionati e curiosi che vogliono vivere da vicino l’emozione delle corse di cavalli.

Il programma prevede ben otto corse tra cui due prestigiose listed races, tre condizionate e un Handicap Principale C che si trasforma in una sfida epica, con l’inclusione di Tris, Quartè e Quintè. Una vera e propria maratona di velocità, stile e competizione che promette di regalare emozioni a non finire.

Le Listed Races: La Grande Occasione per i Protagonisti della Stagione

Sotto i riflettori ci sono il Premio Natale di Roma e il Premio Circo Massimo, due appuntamenti clou che si disputano rispettivamente sui 1600 e 2000 metri. Queste corse, da sempre un banco di prova per i cavalli più esperti, sono il trampolino di lancio verso i grandi appuntamenti della stagione ippica.

Tra i partecipanti più attesi, si segnalano nomi di spicco come Melfi, My Eternal Love e Amabile nel Natale di Roma; e Flag’s Up, Oberer, Master e Soligo nel Circo Massimo.

Gli Anni in Crescita: Verso il Derby Italiano di Galoppo

Tutti gli occhi saranno anche puntati sul Premio San Giuseppe, una condizionata sui 2100 metri riservata ai cavalli di tre anni.

Questa gara, secondo trial romano in vista del 142° Derby Italiano di Galoppo, è un’occasione imperdibile per vedere all’opera giovani promesse, come il rientrante Hanting, vincitore dell’ultima edizione del Premio Berardelli (gruppo 3).

Un Programma Ricco di Emozioni

Oltre alle listed races, il programma di corse prevede altri appuntamenti di grande interesse, come il Premio Franco Agriformi Sponsor F.I.A., il Premio Mill Reef (entrambe condizionate), e il Premio Cloridano – Millennium Expo, un Handicap Principale C caratterizzato da un alto tasso di incertezza, dove ogni possibile sorpresa è dietro l’angolo.

Le corse prenderanno il via alle 13.50, con un’intensità che si preannuncia da subito altissima.

MillenniumExpo: La Fiera delle Auto e Moto d’Epoca

Ma la festa della primavera non finisce qui. Sabato 12 e domenica 13 marzo, dalle 09.00 alle 18.00, l’Ippodromo Capannelle ospiterà anche la 40^ edizione di MillenniumExpo, la più grande Mostra Scambio di auto, moto e ricambi d’epoca del Centro Sud.

Un evento che promette di incantare gli appassionati di veicoli storici, con esposizioni di auto e moto d’epoca, ricambi nuovi e usati, modellismo, memorabilia e tanto altro.

Tra le aree tematiche, si segnala l’Anniversary Day, dedicato ai compleanni decennali di modelli iconici come la Fiat Uno Turbo, la VW Polo e la mitica Citroen DS.

Ma non finisce qui: ci sarà anche la Festa di Primavera con le intramontabili Miss Pin Up Girls WW2, l’Incontro delle Moto e il Villaggio FMI, in collaborazione con il Vespa Club d’Italia e la Federmoto Lazio. Da non perdere anche l’esposizione di Sidecar e il raduno della Fiat Panda, un’icona che continua a far battere i cuori degli appassionati.

