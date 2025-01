La Roma domina il derby: Lazio battuta 2-0, Ranieri fa la storia

La Roma torna a ruggire e lo fa nella partita più attesa dell’anno: il derby della Capitale. Con una prestazione fatta di ordine, intensità e cinismo, i giallorossi superano la Lazio 2-0 grazie ai gol di Pellegrini e Saelemaekers, confermandosi padroni della stracittadina.

Claudio Ranieri entra nella leggenda, diventando il primo allenatore della Roma a vincere cinque derby su cinque disputati.

Ranieri sorprende tutti con le sue scelte iniziali, schierando Lorenzo Pellegrini dal primo minuto e consegnandogli la fascia da capitano.

Una decisione che si rivela azzeccata: al 10’, il numero 7 giallorosso sblocca la partita con un capolavoro.

Destro chirurgico dal limite che si insacca all’incrocio dei pali, lasciando immobile Provedel. È il gol che accende l’Olimpico e galvanizza la Roma, che si stringe attorno al suo leader.

La spinta giallorossa non si ferma qui: al 20’, Dybala pesca Saelemaekers in area con un assist delizioso. L’esterno belga, dopo una prima respinta di Provedel, trova il tap-in vincente.

La Lazio accusa il colpo e fatica a reagire: i biancocelesti appaiono disordinati e incapaci di imporre il proprio gioco, con Dele-Bashiru unico a creare qualche pericolo per la retroguardia romanista.

Nella ripresa, Baroni cambia volto alla sua squadra, che finalmente inizia a spingere con decisione. Castellanos, Zaccagni, Dia e Tchaouna mettono in difficoltà la difesa giallorossa, ma Svilar si erge a protagonista assoluto, sventando ogni minaccia.

Una traversa salva la Roma in una delle occasioni più pericolose, ma la porta resta inviolata fino al triplice fischio.

Il derby si accende anche fuori dal rettangolo di gioco. Nei concitati minuti finali, l’arbitro Pairetto fatica a mantenere il controllo della partita, con animi accesi da entrambe le parti.

Castellanos viene espulso per un intervento irregolare, seguito da un membro della panchina romanista che esagera nelle proteste. Nonostante il nervosismo, la Roma porta a casa tre punti pesantissimi.

