L’Accademia dell’Arcadia celebra il suo 335° anniversario

Oggi pomeriggio, giovedì 9 ottobre 2025 alle 16, presso la Biblioteca Angelica (piazza di Sant’Agostino 8, Roma) si svolgerà un incontro di poesia per celebrare il 335° anno dell’Accademia dell’Arcadia.

L’Accademia dell’Arcadia è un’accademia letteraria fondata a Roma il 5 ottobre 1690 da Giovanni Vincenzo Gravina e da Giovanni Mario Crescimbeni, coadiuvati nell’impresa anche dal torinese Paolo Coardi.

