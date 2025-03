L’Associazione “La Primula” di Centocelle ricorda Gigi Proietti

Il 14 marzo 2025 alle 18.00, nella sede dell’Associazione “La Primula” in via Covelli 12, presentato il libro dell’allievo e autore Claudio Pallottini: “Gigi Proietti, insegnamenti e chiacchiere sul teatro, sull’attore e altre amenità”

Nell’ambito dei venerdì letterari organizzati dalla storica associazione centocellina tra volontari e famiglie di disabili, una sala piena oltre misura ha ospitato in veste di autore, venerdi 14 Marzo, l’attore Claudio Pallottini, allievo di Gigi Proietti.

Pallottini presentava infatti il libro “Gigi Proietti insegnamenti e chiacchiere sul teatro…” edito da Carocci nel 2023: il testo contiene ricordi e testimonianze ad opera di attori, registi e allievi, raccolti in capitoli tematici e legati assieme da una delle ultime simpatiche e sincere chiacchierate tra Proietti e Pallottini.

Con leggerezza velata da malinconia, l’Autore ha narrato la genesi del libro e aneddoti personali, anche non contenuti nella pubblicazione, apprezzati dal pubblico, di volta in volta con commozione, applausi o risate.

I ragazzi e le ragazze, attori e attrici dell’associazione “Duetto in atto”, hanno vivacizzato l’evento, rappresentando con una recitazione attenta e con giusta presenza scenica, la pièce assai divertente de “La signora delle camelie”; uno struggente dialogo d’amore tra la poesia “Questo amore” di Roberto Lerici e una libera traduzione del poeta latino Ovidio, dello stesso Pallottini; qualche famosa barzelletta tra le tante conosciute e raccontate da Proietti nei suoi spettacoli.

Leone Antenone, che cura gli incontri con Maurizio Rossi, ha spinto l’autore-attore a rivelare episodi e spiegare anni di amicizia con Proietti, attraverso domande e riflessioni sue e di Rossi: il difficile connubio tra personaggio e persona, la necessità di rimanere sé stessi pur compiacendo il pubblico, la cura della preparazione e della spontaneità, la differenza tra la recitazione a teatro o in televisione.

Ne è risultata un’immagine viva di Gigi Proietti che, nella sua lunga carriera di attore autore e regista, ha vissuto un rapporto immediato con il pubblico, sincero con gli amici, attori e registi e di autentico “maestro” con i suoi numerosissimi allievi; rifiutando sempre compromessi, o strizzatine d’occhio che non fossero sul palcoscenico.

Maurizio Rossi ha inoltre presentato l’Associazione “La Primula”, illustrando brevemente le motivazioni sottese ai suoi numerosi laboratori. Pallottini ha poi soddisfatto con molto garbo alcune curiosità e domande poste dal pubblico e infine ha firmato e dedicato le copie del suo libro.

