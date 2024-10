Lazio-Empoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Domenica 6 ottobre, alle ore 15:00, l’Olimpico di Roma sarà il palcoscenico di un affascinante confronto tra Lazio ed Empoli, valido per la settima giornata di Serie A.

I biancocelesti, galvanizzati dalla recente vittoria contro il Nizza in Europa League, cercano di continuare la loro corsa positiva, mentre i toscani, a loro volta, si presentano agguerriti, entrambi appaiati al sesto posto in classifica con 10 punti.

Questo match si preannuncia come un vero e proprio duello tra squadre determinate a guadagnare terreno nella lotta per le posizioni di vertice.

Marco Baroni schiera i suoi titolarissimi per affrontare questa sfida cruciale. In difesa, ritroviamo il sorprendente Tavares, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, affiancato da Lazzari come terzino.

Il duo centrale è composto da Gila e Romagnoli, che garantiranno solidità e esperienza. A centrocampo, Rovella torna titolare al fianco di Guendouzi, pronto a dettare i ritmi del gioco.

In attacco, Castellanos sarà il riferimento offensivo, supportato dai trequartisti Isaksen, Dia e Zaccagni, che cercheranno di creare scompiglio nella difesa avversaria.

Dalla panchina, Baroni potrà contare su Noslin, già squalificato in Europa League, mentre Castrovilli resta fuori dalla lista per il torneo europeo. In porta, la sicurezza è garantita da Provedel.

Dall’altra parte, D’Aversa punta a mantenere l’imbattibilità della sua squadra, un obiettivo ambizioso ma raggiungibile. In attacco, si affida al tandem Colombo ed Esposito, entrambi in cerca di gol e di conferme.

Sulle fasce, Pezzella e Gyasi saranno chiamati a spingere e a fornire assist cruciali, mentre dalla panchina l’ex Roma, Solbakken, attende la sua chance per dare freschezza e imprevedibilità alla manovra.

Lazio-Empoli, le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All.: D’Aversa.

Lazio-Empoli, dove vedere la partita:

La partita fra Lazio e Empoli sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

