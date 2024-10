Lazio-Nizza: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv

Giovedì 3 ottobre alle 18:45, la Lazio tornerà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il Nizza nella seconda giornata della nuova Europa League.

Dopo il travolgente debutto con un 3-0 sulla Dinamo Kiev, i biancocelesti di Baroni puntano a replicare una prestazione dominante per consolidare il loro primato nel girone e mettere in cassaforte punti preziosi.

La Lazio arriva all’appuntamento con il vento in poppa, ma con alcuni aggiustamenti nella formazione. Tra le assenze più rilevanti spicca quella di Noslin, espulso nella vittoria contro l’Amburgo.

In attacco, la conferma più attesa è quella di Dia, protagonista assoluto delle ultime due partite con ben tre gol. Il bomber senegalese sarà al centro dell’attacco, ma Baroni ha in mente una staffetta con Castellanos per mantenere alta l’intensità offensiva.

Dietro la punta, la batteria dei trequartisti sarà formata da Dele-Bashiru e Tchaouna, quest’ultimo in vantaggio su Isaksen. Sul lato sinistro, Pedro è pronto a partire titolare al posto di Zaccagni, mentre Castrovilli resterà fuori dalla lista convocati.

A centrocampo, torna Vecino dal primo minuto per dare equilibrio e forza fisica accanto a Rovella, in una mediana che dovrà controllare i ritmi del match e spegnere sul nascere le ripartenze del Nizza.

In difesa, si prospetta un turn over mirato: Tavares e Lazzari lasceranno spazio a Marusic e Pellegrini, mentre la coppia centrale sarà formata da Gila e Romagnoli, complice le condizioni non ottimali di Patric e Gigot.

Tra i pali, Provedel è favorito su Mandas, con l’obiettivo di mantenere inviolata la porta e dare sicurezza al reparto difensivo.

Per quanto riguarda il Nizza, la formazione francese arriverà a Roma con la volontà di strappare punti preziosi per rilanciare la propria corsa europea. La difesa sarà guidata dall’esperienza del brasiliano Dante, colonna portante della retroguardia francese.

In attacco, il tecnico francese punterà su un tridente dinamico composto da Bouanani, Moukoko e Guessand, ma c’è attesa per capire se l’ex Sassuolo e Atalanta, Jeremie Boga, riuscirà a trovare spazio dal primo minuto per mettere in difficoltà la difesa laziale con la sua velocità e tecnica.

Lazio-Nizza, le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All.: Baroni

Nizza (3-4-3): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Louchet, Bard; Bouanani, Moukoko, Guessand. All.: Haise

Lazio-Nizza, dove vedere la partita:

La partita fra Lazio e Nizza sarà trasmessa in esclusiva su Sky.

